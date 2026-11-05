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Ворог вбив на Херсонщині людину, і ще трьох – поранив

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки і адмінбудівля. 

Ворог вбив на Херсонщині людину, і ще трьох – поранив
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія атакувала дронами, із артилерії та авіації Херсонщину. Загинув чоловік, ще троє людей поранені. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Придніпровське, Комишани, Новорайськ, Новомиколаївка, Урожайне, Хрещенівка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Новодмитрівка, Янтарне, Кізомис, Садове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Зміївка, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Приозерне, Тягинка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 2  приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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