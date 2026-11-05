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Reuters: Демократи можуть відновити допомогу Україні завдяки більшості в Конгресі

Частина республіканців теж виступають за посилення Києва грошима та зброєю.

Reuters: Демократи можуть відновити допомогу Україні завдяки більшості в Конгресі
Акція на підтримку України біля будівлі Конгресу
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters стверджує, що одним із пріоритетів Демократичної партії після повернення собі більшості у Сенаті та Палаті представників стане відновлення допомоги Україні.

Адміністрація Дональда Трампа, контролюючи Конгрес, фактично зупинила пряму грошову та військову підтримку Києва. Водночас прихильники посилення нашої держави залишались як серед демократів, так і в лавах республіканців. 

Навіть прихильники Трампа у Конгресі були обурені, коли президент нещодавно скасував санкції проти російського дизелю, а також відмовився застосовувати закон Ліндсі Грема для тиску на Москву.

Отримавши сильну позицію в обох палатах у січні, демократи спробують виправити шкоду, завдану Трампом, повернути санкції і ухвалити новий пакет допомоги. Обіцянка президента блокувати подібні ініціативи завдяки праву вето може не спрацювати: якщо республіканці підтримають більшість, то будь-яка ініціатива, що набере дві третини голосів, не зможе бути зупинена Білим домом. 

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