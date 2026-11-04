Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: 179 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб: 179 боїв відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 4 листопада на фронті відбулося 179 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни завдали 61 авіаційного удару, скинули 200 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснили 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Реклама

На Північно-Слобожанському напрямку ворог атакував у районах Покровки та Бояро-Лежачі, де відбулося два бойові зіткнення.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано шість атак противника біля Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Лиманському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного, один бій триває дотепер.

Дві атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Никонорівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки та Дружківки.

Усього 16 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Чернігівка, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 46 окупантів та 12 — поранено; знищено 12 одиниць автомобільної, 11 одиниць спеціальної техніки, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 32 укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies