Генштаб: 179 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 4 листопада на фронті відбулося 179 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни завдали 61 авіаційного удару, скинули 200 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснили 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському напрямку ворог атакував у районах Покровки та Бояро-Лежачі, де відбулося два бойові зіткнення.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано шість атак противника біля Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Лиманському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного, один бій триває дотепер.

Дві атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Никонорівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки та Дружківки.

Усього 16 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Чернігівка, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 46 окупантів та 12 — поранено; знищено 12 одиниць автомобільної, 11 одиниць спеціальної техніки, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 32 укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.