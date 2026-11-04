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Очільник СБУ звільнив високопосадовців Служби безпеки, які фігурують у розслідуванні НАБУ

Олександр Поклад заявив про співпрацю з НАБУ і САП та закликав фігуранта на прізвисько "Мексиканець" повернутися в Україну.

Очільник СБУ звільнив високопосадовців Служби безпеки, які фігурують у розслідуванні НАБУ
в.о. голови СБУ Олександр Поклад
Фото: ОПУ

Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ і САП в межах операції "Карфаген".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві заявили, що надають повну підтримку та сприяють проведенню всіх необхідних процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

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Олександр Поклад наголосив, що розраховує на прозоре, об'єктивне та неупереджене розслідування. За його словами, він уже обговорив ситуацію з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв'язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях", – заявив очільник СБУ.

Окремо Поклад звернувся до фігуранта у справі під прізвиськом "Мексиканець", із закликом прибути в Україну та здатися правоохоронцям.

"Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", – наголосив він.

Контекст

НАБУ і САП опублікували подробиці про викриття в межах операції "Карфаген" нової злочинної організації. До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів і розпосюдженні наркотиків, а також на економічних злочинах. 

Членів організації підозрюють в підробці євро, забезпеченні роботи колцентрів в обмін на хабарі правоохоронцям та в розповсюдженні наркотичних речовин, зокрема через мережу U420.

Керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що членами злочинної організації були не менше 12 людей. Це, зокрема:

  • «Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості.
  • «Мексиканець» – російський громадянин, засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку.
  • Підлеглі «Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи.
  • «Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. 
  • «Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності.
  • «Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.

Злочинна організація намагалася поширити вплив на різних посадовців. «Кримінал» 23 липня цього року відвідував будівлю СБУ. 

За даними НАБУ, співрозмовники СБУ знали, що «Кримінал» пов'язаний з «Мексиканцем», і допомога йому означає допомогу засновнику наркосиндикату.

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