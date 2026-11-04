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Операція "Вівальді": Бійці спецпідрозділу "KRAKEN" уразили російський ЗРК "Бук-М3"

Оператори 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN у ході операції "Вівальді" знищили ворожий ЗРК.

Операція "Вівальді": Бійці спецпідрозділу "KRAKEN" уразили російський ЗРК "Бук-М3"
Фото: стопкадр з відео

Військові 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Про це повідомив Третій армійський корпус у Telegram.

За інформацією корпусу, ціль виявили та атакували оператори підрозділу MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN під час операції "Вівальді".

"Бук-М3" – російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він призначений для перехоплення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників.

Комплекс використовують для прикриття російських військ, пунктів управління та об'єктів військової інфраструктури від повітряних ударів.

У Третьому армійському корпусі зазначили, що втрата такої системи зменшує можливості російських військ із протиповітряного прикриття.

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