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Військові 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Про це повідомив Третій армійський корпус у Telegram.

За інформацією корпусу, ціль виявили та атакували оператори підрозділу MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN під час операції "Вівальді".

"Бук-М3" – російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він призначений для перехоплення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників.

Комплекс використовують для прикриття російських військ, пунктів управління та об'єктів військової інфраструктури від повітряних ударів.

У Третьому армійському корпусі зазначили, що втрата такої системи зменшує можливості російських військ із протиповітряного прикриття.