​У Києві та на Київщині знову ввели екстрені відключення світла (оновлено)

Графіки у столиці та області у черговий раз не діють.

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У Києві та Київській області за розпорядженням "Укренерго" знову запровадили екстрені відключення світла.

Про це зазначили в ДТЕК.

Менше, ніж за 2 години до цього повідомлення у столиці та області вже скасовували екстрені відключення електроенергії. Повернулись графіки.

Що передувало?

Вранці 4 листопада у ДТЕК заявили про екстрені відключення в столиці та на Київщині. Енергетики продовжували посилено працювати, зокрема використовували періоди, коли немає повітряної тривоги.

"Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію", – написали в ДТЕК і подякували киянам за розуміння.