​У Києві та на Київщині знову ввели екстрені відключення світла (оновлено)

У Києві та Київській області за розпорядженням "Укренерго" знову запровадили екстрені відключення світла.
Про це зазначили в ДТЕК.
Менше, ніж за 2 години до цього повідомлення у столиці та області вже скасовували екстрені відключення електроенергії. Повернулись графіки.
Що передувало?
Вранці 4 листопада у ДТЕК заявили про екстрені відключення в столиці та на Київщині. Енергетики продовжували посилено працювати, зокрема використовували періоди, коли немає повітряної тривоги.
"Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію", – написали в ДТЕК і подякували киянам за розуміння.
- Через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури, спричинене російськими атаками на енергетичну систему столиці, вчора, 3 листопада, у Києві тимчасово припинили водопостачання. Відновлювальні роботи тривали протягом ночі, після чого подачу води почали повертати.