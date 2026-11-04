Росіяни атакували харчове підприємство в Златополі на Харківщині

Пошкоджено склади, виробниче обладнання та значну кількість готової продукції.

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Росія атакувала двома безпілотниками невстановленого типу цивільне підприємство в Златополі на Харківщині.

Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

Внаслідок ворожої атаки підприємство зазнало значних руйнувань. Пошкоджено склади, виробниче обладнання та значну кількість готової продукції.

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Після влучання виникла масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС її ліквідували.

Також пошкоджень зазнали суміжні виробничі та господарські будівлі підприємства.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Очільник міста закликав мешканців громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.