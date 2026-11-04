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Укренерго скасувало аварійні відключення скрізь, крім Харківської області

Енергетики продовжують працювати над відновленням після ворожих ударів. 

Укренерго скасувало аварійні відключення скрізь, крім Харківської області
Фото: 7dniv.info

Станом на 12:40 4 листопада аварійні вимкнення електроенергії скасовано скрізь, крім Харківської області. Цього вдалося досягнути завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі.

Ситуацію після ударів вдалося частково стабілізувати. Водночас вона залишається складною, особливо в Києві та області, повідомили в Укренерго.

«Протягом учорашнього дня та сьогодні вночі ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок нових обстрілів, а також пошкоджень попередніх днів станом на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях», – йдеться у повідомленні. 

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Через наслідки російських атак у частині регіонів сьогодні вимушено діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг, а для промисловості – графіки обмеження потужності. 

В ніч на 3 листопада Росія провела чергову масовану комбіновану атаку проти енергетики в різних областях України. Вдень і увечері вона продовжила атакувати об'єкти енергетики дронами. Було знеструмлено Житомир.

У Києві довелося зупиняти електротранспорт, також в більшості районів зникло водопостачання.

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