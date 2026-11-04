​Від початку повномасштабної війни Росія вбила 1220 українських залізничників

З лютого 2022 року пошкоджено або знищено 616 локомотивів і 268 пасажирських вагонів.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 1220 українських залізничників.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у День залізничника, вшановуючи пам’ять працівників, які не повернулися додому.

У компанії зазначили, що залізничники продовжували працювати попри російські атаки та небезпеку: перевозили пасажирів, керували поїздами, ремонтували колії та відновлювали сполучення після обстрілів. Частина працівників загинула саме під час виконання своїх обов’язків.

У пам’ять про загиблих залізничників сьогодні відправили "Поїзд залізної пам’яті" під гудок локомотива.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, інфраструктури і транспорту, російські удари також завдали значних матеріальних збитків залізничній галузі: пошкоджено або знищено 616 локомотивів і 268 пасажирських вагонів.