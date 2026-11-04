Росіяни вбили 2 і поранили 8 мешканців Донецької області (оновлено)

Минулої доби росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила двох людей у Краматорську та Ясногірці. Ще 8 людей отримали поранення: 5 у Ясногірці та 3 у Слов’янську.

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Як інформують у Національній поліції, за минулу добу війська рф завдали 1 791 удар по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували чотири населені пункти: міста Краматорськ і Слов’янськ, а також селище Ясногірка і село Карпівка.

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що російські війська скинули 4 авіабомби "ФАБ-250" з УМПК по селищу Ясногірці. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки загинула жінка. Крім того, тілесних ушкоджень зазнала родина: 64-річна подружня пара та їхні 29 і 40-річні сини. Також травмована сусідка.