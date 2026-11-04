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Росіяни вбили 2 і поранили 8 мешканців Донецької області (оновлено)

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

Росіяни вбили 2 і поранили 8 мешканців Донецької області (оновлено)
Наслідки обстрілів Донецької області росіянами

Минулої доби росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила двох людей у Краматорську та Ясногірці. Ще 8 людей отримали поранення: 5 у Ясногірці та 3 у Слов’янську.

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Як інформують у Національній поліції, за минулу добу війська рф завдали 1 791 удар по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували чотири населені пункти: міста Краматорськ і Слов’янськ, а також селище Ясногірка і село Карпівка.

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що російські війська скинули 4 авіабомби "ФАБ-250" з УМПК по селищу Ясногірці. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки загинула жінка. Крім того, тілесних ушкоджень зазнала родина: 64-річна подружня пара та їхні 29 і 40-річні сини. Також травмована сусідка.

  • З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4457 і поранили 10969. Це цифри подані без урахування Маріуполя та Волновахи.

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