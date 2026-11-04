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Ворог вдарив по енергетиці Волині: частина області була без світла

Атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі. 

Ворог вдарив по енергетиці Волині: частина області була без світла
Голова Волинської ОВА Роман Романюк
Фото: konkurent.ua

Упродовж останньої доби ворог атакував енергетику Волинської області. Зокрема атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Унаслідок цього вчора ввечері були перебої електропостачанням у значній частині області. 

Станом на ранок ситуація під контролем – населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.

  • У ніч на 1 листопада у Волинській області внаслідок російської атаки безпілотниками одна людина отримала поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури. 
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