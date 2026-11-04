Ворог вдарив по енергетиці Волині: частина області була без світла

Упродовж останньої доби ворог атакував енергетику Волинської області. Зокрема атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
Унаслідок цього вчора ввечері були перебої електропостачанням у значній частині області.
Станом на ранок ситуація під контролем – населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.
- У ніч на 1 листопада у Волинській області внаслідок російської атаки безпілотниками одна людина отримала поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури.