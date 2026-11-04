Ворог вдарив по енергетиці Волині: частина області була без світла

Атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж останньої доби ворог атакував енергетику Волинської області. Зокрема атаки зазнав обʼєкт енергетики у Ковельському районі.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Унаслідок цього вчора ввечері були перебої електропостачанням у значній частині області.

Станом на ранок ситуація під контролем – населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.