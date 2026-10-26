Cook & Chill: чому Україні варто впроваджувати цю технологію в лікарнях

Але чи обов'язково модернізувати кожну лікарняну кухню окремо? Чи можна організувати виробництво так, щоб одна сучасна кухня забезпечувала декілька лікарень? Cook & Chill — технологія, яка робить це можливим. Ми в Академії харчування пацієнтів досліджували її застосування за кордоном і бачимо значний потенціал для України.

В Україні багато лікарняних харчоблоків потребують модернізації. Частина працює на застарілому обладнанні, яке споживає багато електроенергії, іншим бракує персоналу та виробничих потужностей. В умовах війни й регулярних відключень світла організувати безперервне харчування пацієнтів стає ще складніше.

Фото: надане Тетяною Коваль Дегустація пацієнтського меню, приготованого за технологією Cook & Chill, на ReHealth 2026

Як працює Cook & Chill

Cook & Chill передбачає приготування страв, їх швидке охолодження, зберігання за контрольованої температури та розігрівання безпосередньо перед подачею. Виробничий процес не прив'язаний до годин сніданку, обіду та вечері, бо їжу можна готувати заздалегідь великими партіями.

Переваги для лікарні:

Безпека. Швидке охолодження на всіх етапах зменшує ризики розвитку патогенних мікроорганізмів.

Якість. Стандартизовані технологічні карти з контрольованими параметрами часу й температури дають однаковий результат незалежно від зміни кухарів.

Оптимізація виробництва. Замість пікового навантаження перед кожним прийомом їжі кухня готує великі партії заздалегідь, рівномірно розподіляє роботу персоналу та ефективно використовує обладнання.

Менше відходів. Планове виробництво і можливість безпечно зберігати готові страви зменшують надлишкове приготування і списання їжі.

Енергетична стійкість. Cook & Chill дозволяє планувати приготування заздалегідь і формувати контрольований запас готових страв. У разі аварії або пошкодження харчоблоку лікарня може отримувати харчування з іншого виробничого центру.

Досвід Франції та США, який варто використати

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Команда Академії харчування пацієнтів відвідала централізовану кухню у Франції, де за технологією Cook & Chill щодня готують тисячі страв для кількох лікарень госпітальної групи. Виробництво забезпечує десятки спеціалізованих дієт, готові страви доставляють до медичних закладів спеціальним транспортом із дотриманням температурного режиму, а всередині лікарні їжу на поверхи перевозять автономні роботи. Лікарні отримують готове харчування без потреби організовувати повний виробничий цикл на місці.

Фото: надане Тетяною Коваль Централізована кухня у Франції, де використовують технологію Cook & Chill

Інший приклад — американський медичний центр Wellstar Kennestone у штаті Джорджія. У квітні 2026 року тут відкрили нову центральну кухню на близько 1 600 порцій щодня. Cook & Chill застосовують для приготування великих партій окремих страв: супів, гарнірів, соусів. Після приготування їх швидко охолоджують, герметично пакують і зберігають до семи днів. Наприклад, за один виробничий цикл кухня може приготувати 300–380 літрів макаронів із сиром — запас на весь тиждень. Водночас технологію поєднали з персоналізованим обслуговуванням: пацієнти вибирають страви відповідно до призначеної дієти, комп'ютерна система перевіряє обмеження та алергени, а замовлення доставляють до палати протягом 45 хвилин.

Французький і американський досвід демонструє різні сценарії: централізоване виробництво для кількох лікарень і поєднання великих обсягів приготування з індивідуальним вибором пацієнта. Обидва підходи працюють і обидва актуальні для України.

Від потенціалу до впровадження в Україні

В Україні вже є досвід централізованого виробництва їжі — у шкільному харчуванні. Ми відвідували таке виробництво в Бучі і побачили, як сучасні технології допомагають організовувати приготування їжі для великої кількості людей.

У лікарняному харчуванні застосування Cook & Chill досі залишається складним питанням. Прямої законодавчої заборони Cook & Chill немає, але в технічних завданнях на закупівлю харчування лікарні часто передбачають доставку їжі протягом однієї-трьох годин після приготування. Така вимога фактично унеможливлює використання технології. Причиною може бути звична практика, необізнаність із Cook & Chill або відсутність обладнання й персоналу для розігріву охолодженої їжі перед роздачею.

Водночас МОЗ зараз оновлює нормативну базу лікарняного харчування. Це слушний момент, щоб передбачити можливість використання технологій попереднього приготування з чіткими вимогами до безпечності на всіх етапах. Для лікарень і кейтерингових компаній це відкриє можливість будувати нову модель: централізоване виробництво, опорні кухні для кількох закладів, стабільна якість і менше залежності від щоденного пікового навантаження.

В умовах обмежених бюджетів, браку персоналу, нестабільного електропостачання і реальних ризиків для інфраструктури Cook & Chill варто розглядати як відповідь на ці виклики і як частину системної модернізації харчування пацієнтів.

Фото: надане Тетяною Коваль Навчання з сучасної організації лікарняного харчування для фахівців з Одеси