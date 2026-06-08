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Food is Medicine: як британська лікарня зробила їжу частиною лікування

На тацях пацієнтів Royal Brompton Hospital у Лондоні є невеликий напис: «Food is Medicine. Eating well in hospital is important». З цього почалося наше знайомство з лікарнею, яку ми відвідали разом з командою Академії харчування пацієнтів. Ми хотіли зрозуміти, як працює їхня система і побачили підхід, який відрізняється від того, до чого ми звикли в Україні. Тут кухня — таке саме важливе відділення, як операційна. А свобода менеджменту, цифровізація та повага до смаку економлять бюджетні гроші. 

Фото: Тетяна Коваль

Свобода дій замість бюрократії 

Нуно Матіас, головний менеджер з кейтерингу, має повну автономію — сам обирає постачальників через компанію-посередника Aventra і самостійно формує меню. Жодних погоджень і бюрократії. Це напряму впливає на економіку. Вартість продуктів на одного пацієнта — £5-6 (300-350 грн.) на день. Ця вартість стала реальною завдяки жорсткому контролю відходів. Лікарні вдалося скоротити відходи на 60%, що значно вплинуло на вартість харчування. 

Краще з'їсть Fish and Chips, ніж не з'їсть броколі

У Royal Brompton свідомо ставлять смак вище за суворі дієтологічні норми, бо на їхню думку пацієнт, який їсть із задоволенням, одужує швидше. Тому в меню є і Fish and Chips, і свиняча грудинка поряд із вегетаріанськими та веганськими стравами.

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При цьому якість продуктів бездоганна: понад 90% страв готуються щодня зі свіжих сезонних інгредієнтів, м'ясо сертифіковане за стандартами добробуту тварин, яйця від курей вільного випасу, жодних ГМО і штучних добавок. 

І окрема деталь: сіль у стравах не використовують взагалі, її замінюють паприкою, часником і травами. За запитом пацієнта вона видається окремо в стіках.

Фото: Тетяна Коваль

Різноманітна їжа з вибором 

Двотижневе меню — детальний документ із сніданками, обідами, вечерями і холодними десертами (фрукти, йогурт, желе, пудинг). Кожна страва в меню промаркована: веганська, вегетаріанська, для легкого пережовування, з підвищеною енергетичною цінністю. Пацієнт обирає розмір порції: малу, середню або велику. 

Вибір справді різноманітний: тайське зелене каррі з куркою, фарширований баклажан з веганським фаршем, овочі по-марокканськи з нутом, лосось з пастою, яловичий бургер у бріош-булочці тощо. Виходить повноцінне харчування, де смак і користь не суперечать одне одному. 

Страви змінюються сезонно і формуються з урахуванням відгуків пацієнтів. Лікарня має срібний сертифікат Food for Life від Soil Association і за три місяці планує отримати золотий, впроваджуючи 15% органічних інгредієнтів. 

Технології 

У кабінеті Нуно стоять монітори з графіками замовлень і харчових відходів у реальному часі. Автоматизована система дозволяє 350 пацієнтам робити індивідуальні замовлення тричі на день прямо з палати. Кожна страва відображається з фотографією і розрахунком КБЖВ, алергії та дієтичні обмеження враховуються автоматично.

Окремо працює система контролю відходів — камера над вагами фіксує кожну викинуту порцію. Завдяки цьому лікарня скоротила харчові відходи з 3000 кг до 1200 кг на місяць. Те, що залишається на тацях, не викидають — воно потрапляє у власний компостер лікарні і перетворюється на добриво для місцевих садів. Екологія і пряма економія одночасно.

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Фото: Тетяна Коваль

Харчування — частина лікування

98% пацієнтів Royal Brompton задоволені харчуванням, при середньому показнику по британських лікарнях у 70%. Пацієнти надсилають листівки з подяками і просять рецепти супів. Це результат системи, де їжа є частиною лікування.

Якісне харчування — інвестиція. Пацієнт, який смачно їсть, швидше одужує і виписується, що зрештою економить тисячі фунтів на клінічному лікуванні. Саме в цьому напрямку варто рухатися Україні: від застарілих норм до сучасної системи, де їжа є турботою про пацієнта.

Читайте такожЯк організоване лікарняне харчування в Нідерландах — і що з цього варто впровадити в Україні

Інші дописи блогу:
Тетяна Коваль Тетяна Коваль , експертка з організації харчування в медичних закладах
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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