Мільйони на лікарняне харчування: скандал чи норма?

У медіа регулярно з'являються новини з такими заголовками: «Лікарня швидкої допомоги витратить 71,8 мільйона на їжу для пацієнтів», «На харчування пацієнтів Київського інституту серця витратять 15 мільйонів гривень», «Кременчуцька лікарня — майже 9 мільйонів на харчування». Цифри звучать масштабно і справляють враження надмірних витрат, і вже в коментарях хтось пише: «Куди стільки грошей? На що вони їх витрачають?».

Фото: надане Тетяною Коваль

Але якщо подивитися на ці суми уважніше, ситуація має зовсім інакший вигляд.

Що насправді стоїть за цими мільйонами

Тендер на харчування пацієнтів — це річний контракт на організацію харчування всіх пацієнтів стаціонару. Щодня, три-чотири рази на день, протягом усього року.

Подивімося на конкретні цифри. Київська лікарня швидкої допомоги закуповує понад 316 тисяч комплектів харчування на рік — для різних категорій пацієнтів: тих, хто потребує дієтичного харчування, спеціального раціону при цукровому діабеті, зондового харчування, а також для постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи. Кожна категорія має свої норми й свою вартість. Усе це разом — 71,8 мільйона гривень на рік.

Кременчуцька лікарня планує забезпечити близько 50 тисяч комплектів за майже 9 мільйонів — приблизно 180 гривень на добу. Суп, каша, парова риба, компот і хліб. Небагато, але це реальна їжа для людини, яка проходить лікування.

Чому одна цифра так лякає

Тому що вона річна та охоплює сотні людей щодня. І тому, що в ній зібрано все: продукти, приготування, робота персоналу, обладнання, енергоносії, доставляння по відділеннях, пакування, контроль якості. Лікарня купує повний сервіс організації харчування.

Якщо лікарня організовує харчування власними силами, ці самі витрати розпорошуються по різних бюджетних статтях — заробітні плати окремо, комунальні послуги їм компенсують, ремонт окремо. У жодному заголовку вони не збираються разом, але вони є — і нерідко виходять дорожче.

Як читати ці цифри правильно

Будь-яка лікарня, яка закуповує кейтерингову послугу, отримує в одній сумі весь річний обсяг: тисячі комплектів для різних категорій пацієнтів, кілька прийомів їжі на день, безперервне забезпечення впродовж року. Сума видається великою саме тому, що вона велика за охопленням, а не за вартістю одного прийому їжі.

Тому коли в заголовку з'являються мільйони на лікарняне харчування, варто поділити цю суму на кількість пацієнтів, днів і прийомів їжі. Найімовірніше, виявиться, що йдеться про суму, меншу за вартість звичайного обіду в кафе. Луцька міська клінічна лікарня, наприклад, платить у середньому 136–158 гривень за один ліжко-день пацієнта залежно від відділення. Це сніданок, обід і вечеря. 

Ви справді вважаєте, що 150 гривень на день — це багато для людини, яка лежить у лікарні й потребує їжі, щоб одужати?

Тетяна Коваль Тетяна Коваль , експертка з організації харчування в медичних закладах
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
