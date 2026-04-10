Чому Київ настільки унікальний, що аж нікому не потрібний?

Днями на майданчику «Нової країни» відбулася епохальна подія для місцевої політичної тусовки: публічно зустрілися і мали гостру дискусію представники центральної урядової влади і КМДА. Дискусійна панель «Зима 2026-2027: якою вона буде для країни, громад, бізнесу» , підсвітила деякі проблемні питання, про які чомусь не прийнято говорити вголос в столиці. Але які стають більш ніж очевидними, коли Київ виступає не в ролі дуелянта з командою президента, а в ролі одного з багатьох міст України, які борються за своє виживання під час війни.

Весь 2025 рік ми багато писали про протистояння Банкової і Кличка, про уявний і явний тиск на місцеве самоврядування в Києві, і про політичну боротьбу всередині будівлі на Хрещатику, 36. Проте ані центр, ані мерія, ані ми як медіа з подачі їх обох, не говорили нонстоп про те, як же нам підготуватися до зими і чи витримають масиви багатоповерхівок столиці нові хвилі енергетичного терору росіян. А йшлося вже про четверту зими повномастабної і всі виклики в принципі були і є відомими.

Варто констатувати: політичний порядок денний минулого року взагалі не передбачав фокусу на особливих викликах теплопостачання і енергонезалежності Києва. А перші розбірки між урядом і КМДА на тему “чому не готувалися” почалися лише восени, після прильотів шахедів на енергооб'єкти столиці. І навіть після цього дискусія все ще точилася навколо захисту самих об'єктів, а не диверсифікації теплопостачання перед зимою.

Але ось зараз, вже аналізуючи події в ретроспективі, профільний віце-прем'єр Олексій Кулеба говорить на “Новій країні” таке: “В 2025 році ми провели 15 засідань штабів підготовки до опалювального сезону. Мер міста Києва не був на жодному”. – І ця інформація промовляє сама за себе і присутні розуміють рівень “співпраці” Києва з центром.

Фото: Зоряна Стельмах Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України

Чому так можна було – пояснення ніхто не дає.

Але воно є між рядків: Київ – це таке маленьке князівство, якому економіка (надходження до місцевого бюджету) дозволяють бути “гордим і незалежним”. Тим часом інші, значно більш економічно залежні міста, виявляється всі останні роки працювали на захист своєї вразливості.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розказує на “Новій країні”: “Ми побудували гігават альтернативки. Це до тих трьох гігів, які виробляє наша АЕС. 189 МВт дає вітрогенерація.В нас 40 МВт забезпечують «критичку» – ми покриті генераторами вдвічі. В нас підключений енергоострів на 95%. Ми його вмикали тихенько, люди дивувалися, чого в нас є світло, чого в нас є тепло. У облтеплоенерго 91 теплова підстанція, і ще 18 держава зараз додала. Тому у нас опалення в області на 100% диверсифіковане. А газ (газові мережі – LB) закопали в 23-му році, коли цього ще ніхто не планував”.

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кім, Голова Миколаївської ОВА

“І я не газую на уряд”, – переходить Кім на політичний сленг і каже свій рецепт ефективності: “вимкнути політику, тоді навіть з “поганцями з іншого табору” буде нормальна комунікація”.

Слова Кіма підтверджує голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов: за його словами, він спеціально їздив до Миколаєва, щоб познайомитися з організацією процесів: “Є дублюючі станції, скрізь є когенерація, на ТЕСках зроблено захист. Це місто має бюджет і населення, як в одного району Києва. Тобто, виявляється все можливо, якщо планувати і системно працювати”. Правда, і сам очільник столичної РДА поїхав за досвідом вже після критичного пошкодження системи теплопостачання на Троєщині, а не до цього…

Фото: Зоряна Стельмах Максим Бахматов, Голова Деснянської РДА в м. Києві

В дискусії про підготовку опалення особливий досвід у Харкова:

“Першу КГУ на 5 МВт ми встановили ще в 21-му році. Тоді ж почали монтувати блочно-модульні котельні. Ми пересвідчилися в ефективності КГУ і газогенераторів під час перепадів напруги або за її відсутності. І тому зараз на всіх великих джерелах тепло-, водопостачання в нас є два резервних джерела живлення”, – ділиться досвідом заступник харківського мера Іван Кузнєцов.

“Знаючи, що наступна зима теж буде важкою, наступне наше пріоритетне завдання – це створення власної енергомережі, яка буде заживлювати не тільки великі і блочно-модульні котельні, а й індивідуальні теплові пункти, і центральні теплові пункти в житлових масивах”, – говорить Кузнєцов і наголошує: Харків вдячний президенту, уряду, Агентству за кошти, які виділялися на ці заходи і на план стійкості.

Фото: Зоряна Стельмах Іван Кузнєцов, заступник міського голови Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста

Присутній поруч Кім дає ремарку: я бачив таблички з кошторисами, Харкову уряд перечислив в рази більше, ніж іншим прифронтовим містам.

Києву поки що ніхто нічого не виділяв. Якщо не рахувати заходи захисту обєктів генерації, які раніше фінансувалися державою (а тепер спільно з містом). Але перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв не виступає в ролі ображеного: “Я не хотів би заходити в цю полеміку, тому що ми почнемо рахувати, кому скільки дали, і це буде дуже цікаво…”

“Якщо в минулому році КП “Київтеплоенерго” входило в топ-п'ять найбільш ефективних енергетичних підприємств країни за рахунок виробництва електроенергії, то зараз ці часи позаду. Змінилася тактика ударів, і зараз основним пріоритетом ми бачимо те, що треба будувати фактично нову резервну систему теплопостачання міста”, – говорить Пантелеєв і вкотре наголошує, що Київ теж затвердив концепцію розподіленої генерації (енергоострів і розвиток когенерації) ще в 2024 році. Правда, не уточнює, то чи працює щось з цієї концепції і яка кількість КГУ в роботі (всього лише три, за даними, озвученими на останній сесії Київради – LB).

Фото: Зоряна Стельмах Петро Пантелєєв, заступник Голови КМДА

Проте віце-прем'єр Кулеба, який колись був колегою Пантелеєва в КМДА, і тут наголосив: якщо ми будемо звертатись до прикладів інших міст, то вони цю роботу почали в 23-му році, продовжили в 24-му, отримали результат в 25-му.

Кулеба згадує, що в нього з приводу заходів підготовки була палка дискусія з мером Кличком в січні цього року. – У мене і всіх присутніх на це лише одне німе питання: чому в січні цього року?? Тобто вже після перших руйнувань котлів опалення київських ТЕЦ.

Мера Києва на дискусії не було. Але він таких речей ніколи й не пояснює, тому що столичний міський голова – лише про успіхи і про протистояння тиску. Пан Кулеба теж підсвічує лише вигідні йому моменти розвитку ситуації. І виходить, що Київ настільки особливий і дорогий всім, що може роками ігнорувати виклики і досвід їх подолання. І йому за це нічого не буде.

…А тим часом, в київському плані стійкості закладені по суті саме ті заходи, про реалізацію яких вже звітують Харків, Миколаїв, Житомир і інші міста.