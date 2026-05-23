Додатковий тиск на ціну пального може створити зростання курсу валют, а також — нові вимоги складу бензину, до якого з липня мали б доливати біоетанол.

Найгірша ситуація склалася на ринку автогазу. Попри те, що його вартість навіть знижується, попит на LPG стрімко падає.

Водночас аналітики звертають увагу на підозріло великі націнки на дизельне пальне, хоча його роздрібна ціна завмерла.

Однак дефіциту пального в Україні немає — трейдери запевняють, що ринок добре забезпечений.

За тиждень А-95-й подорожчав у середньому на дві гривні за літр. Причини підвищення ціни до кінця незрозумілі: фахівці ринку говорять про кілька факторів.

Заправки знову міняють цінники

За тиждень ціни на АЗС України знову зросли. Це сталося після нетривалого затишшя і відносно спокійної ситуації на світовому ринку. Там ситуація, схоже, знову зайшла у глухий кут: нафта залишається стабільно дорогою, Ормузька протока заблокованою, а переговори між США та Іраном тупцюються на місці.

За тиждень ціни на бензин марки А-95 на українських заправках зросли у середньому на дві гривні на літрі. Вартість цього виду пального знову оновила історичний рекорд. Такої високої ціни на бензин в Україні ще не було, при чому вартість значно відрізняється ще й у регіонах. У середньому бензин А-95 найдешевший на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. Натомість найдорожче його продають у Волинській, Чернівецькій та Львівській областях. Різниця складає близько двох гривень на літрі.

Від початку війни у Ірані бензин в Україні дорожчав не так стрімко, як солярка. Однак загалом з кінця березня А-95-й додав у ціні приблизно 16 грн. У перший тиждень травня ціни на українських заправках почали поступово знижуватися, однак тенденція виявилася дуже нетривалою.

Не подорожчанням, а звичайними ринковими коливанням називає зміну ціни бензину директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Фахівець пояснює: ціну на пальне в Україні формує світовий ринок.

«Почитаєш новини, то волосся дибки стає: запаси виснажуються, все погано. Але ціна вже кардинально не йде догори, вона зупинилася. І ось це трішки незрозуміла ситуація. Чи то хтось спеціально нагнітає, щоб ринок розгойдати ще більше. Але ми бачимо, що реакція дуже спокійна. Раніше пригадую, що як тільки якісь там портовики страйкують, то вже ціна лізе вгору», — каже Сергій Куюн.

Українські трейдери не відчувають навіть найменшого дефіциту пального на ринку. Тобто обсяги закупівель залишаються плановиними, як і нема жодних проблем з логістикою.

Сергій Куюн вважає, що ціна бензину стабілізувалася і не мала б й надалі збільшуватися.

«На мій погляд, останнє подорожчання — це вплив США, оскільки вони є одним із найбільших споживачів бензину. Там ціни продовжують зростати. Вже доросли до $4.5 за галон, а починалося все з $2.8. Американці починають підтягувати ресурси з Європи, тому це й впливає на наш цінник», — додає експерт.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, європейські дилери не підвищували ціни на бензин дуже різко, пояснює аналітик Консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко. Надто, якщо порівнювати з соляркою чи авіаційним паливом.

Тепер вартість цього бензину в гурті миттєво реагує на цінові коливання нафти. Тому подорожчання А-95-го на заправках України спричинене ситуацію на ринку пального у ЄС.

«Нафта досі торгується дорого. Повідомлення з Ормузької протоки підігріваються ці процеси, тому поки ми бачимо високі ціни і на заправках», — пояснює Олександр Сіренко.

У середньому маржа АЗС на бензин складає до 1.8 грн на літрі, порахували аналітики Центру Разумкова. Таку цифру фахівців називають помірною. Однак маржа мереж заправок не є чистим прибутком, завдяки їй дилери ще мають перекрити низку власних витрат.

«Пальне в Україні знову дорожчає. Але головний ризик не паніка і не фізичний дефіцит, а висока вразливість ринку до зовнішніх шоків і непрозорої поведінки окремих сегментів роздрібу», — розповідає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Водночас експерт додає, якщо із маржею АЗС на бензин ситуація зрозуміла, то у випадку з дизельним паливом — виникають запитання.

Вартість дизельного палива практивно завмерла

Ціновий спред (тобто різниця між гуртовою та роздрібною ціною) на солярку на АЗС України у середньому складає 8-11 грн на літрі, кажуть у Центрі Разумкова. Натомість у деяких преміальних мережах націнка є ще вищою.

«Частина цієї різниці пояснюється логістикою, сервісом, знижками та воєнними ризиками. Але коли ціни на стелах не реагують симетрично на зміну гуртового ринку, це вже питання для постійного моніторингу з боку держави і суспільства», — вважає Володимир Омельченко.

Однак ціни на солярку в Україні поки що не зазнали значних коливань. За тиждень вартість навіть дещо знизилася — приблизно на 30-40 копійок на літрі.

Реакція держави на паливну кризу за останні три місяці була доволі млявою. Фактично уряд спромігся запровадили лише два механізми. Перший — паливний кешбек до тисячі гривень на місяць, що жодним чином не вплинув на стрибок цін.

По-друге, до стримування ринкових коливань підключилася найбільша у країні мережа АЗС «Укрнафта», що належить державі. Її ціни на пальне мають бути орієнтиром справедливої вартості. Однак чи допомогло це стабілізувати галузь — дискутивне питання.

Ринок LPG наближається до колапсу

Якщо бензин на заправках знову дорожчає, солярка майже тупцюється на місці, то автомобільний газ впевнено дешевшає. За тиждень цінники на LPG знизилися приблизно на гривню на літрі. Здавалося б, добра новина для водіїв. Однак ринок автомобільного газу з початку року стрімко лихоманить.

До цього призвело кілька факторів: щоби кататися на газу було вигідно, він має коштувати приблизно половину ціни від бензину. Наразі цього паритету вже давно немає: літр LPG у середньому по країні коштує 47.4 грн.

Продажі автомобілів із газобалонним обладнання стрімко падають щонайменше два роки поспіль. За даними Асоціації українських автомобілевиробників «УкрАвтопром», у березні машини із таким обладнанням складали менше 1% від покупок.

По-перше, з початку року відбувся новий етап підвищення акцизів на пальне. І ріст зборів на автомобільний газ є найстрімкішим, наступне зростання станеться вже на початку наступного року. По-друге, ринок LPG зачепила світова енергетична криза, яку США та Ізраїль спровокували війною проти Ірану.

Аналітик Олександр Сіренко критикує рішення уряду різко збільшити акцизи на автомобільний газ. Експерт вважає, що цей вид пального завжди був альтернативою дорогому бензину.

«Ціна газу занадто висока і вона не дає власнику автомобіля ставити туди ГБО. Нема економіки інвестувати у це. Тому газу продається дедалі менше, ринок у глибокій стагнації. Я вважаю, що це помилкове рішення влади, яке підігрівалося компаніями, що спеціалізуються на продажі бензину», — каже Олександр Сіренко.

LPG в Україні вдосталь, як і вистачає пропозиції на європейському ринку. Натомість всередині держави на нього стрімко падає попит. Скажімо, перед повномасштабним вторгненням ринок LPG досяг показника у приблизно 2 млн тонн на рік. Тепер ж ця цифра є у понад вдвічі меншою, орієнтовно 700-800 тис тонн.

У фахівців ринку навіть виникають сумніви, чи захочуть інвестори встановлювати газове обладнання на заправках, що будуватимуться з нуля чи відновлюватимуться після обстрілів.

«На жаль, ринок вбили», — додає Олександр Сіренко.

Які ще фактори можуть впливати на ціну пального?

Україна критично залежить від імпорту пального зі світового ринку. Найперше — з країн Євросоюзу, однак постачання відбувається навіть з інших континентів.

Відповідно — на ціну пального в Україні можуть впливати різкі коливання валютного курсу. Останній тиждень долар та євро знову почали дорожчати. Скажімо, американська валюта вже впевнено перевалила за позначку в 44 грн, натомість євро знову наближається до 52 грн.

Ще один фактор, що може вплинути на ціну бензину — це остаточне запровадження норми про додавання до цього виду пального біоетанолу (спирту). Таку новацію вже кілька разів відкладали, вона запрацює ймовірно вже з 1 липня.

Річ у тім, що дилерів зобов'яжуть купувати бензин з домішкою спирту у 7-10%. У мережах АЗС уже заговорили, що новий тип пального буде дорожчим: мова про 2-4 грн на літрі (оцінки є приблизними).

Проблема у тому, що мережі поки не беруться змішувати пальне зі спиртом на місці в Україні. Дилери пояснюють це безпековим фактором: таке виробництво може стати ціллю для росіян.

Біоетанолу в нашій державі вдосталь, кількість заводів з його виробництва зростає. Однак спирт здебільшого йде на експорт до ЄС.

«Верховна Рада проголосувала за додаткові законопроєкти, ситуація з біоетанолом досі не зрозуміла. Чи то норма запрацює з 1 липня, чи то її перенесли на наступний рік. Якось все дуже хитро прописано. Але ринок все ж до 1 липня готується. Топ-мережі зробили замовлення і для них готують цей Е7 чи Е10. Те, що ми веземо готову суміш — це помилка. Ми розраховуватимемося валютою за наш є біоетанол, який експортують до заводів ЄС», — каже Олександр Сіренко.

Кремль дав команду масовано атакувати українські заправки у прифронтовій та прикордонній зонах. Росіяни посилили удари по АЗС у Сумській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За даними Консалтингової групи А-95, скажімо, у Богодухові росіяни вже знищили 80% місцевих АЗС. Експерти паливного ринку кажуть: хоч це і значні збитки для мереж, однак дефіциту пального очікувати не варто.

Гравців ринку впевнені, що росіяни програмують ШІ-елементи на дронах так, щоби АЗС автоматично ставали ціллю для ударів. Зазвичай, російські безпілотники намагаються бити по газових резервуарах чи бензовозах. Ця тактика Кремля змушує мережі АЗС змінювати правила безпеки. Приміром, у Павлограді на Дніпропетровщині заборонили скупчення транспорту на заправках.

«Скупчення великої кількості авто, особливо автобусів із пасажирами, створює додаткові ризики в разі виникнення надзвичайних ситуацій або оголошення сигналів повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні Павлоградської РДА.

Опитані LB.ua фахівці не бачать ризиків дефіциту для ринку і під час жнив, що розпочнуться вже у липні. Аграрії поступово поповнюють запаси пального, здебільшого дизелю. Витрати фермерів дуже великі: на один гектар збирання врожаю комбайн використовує до 20-30 літрів солярки. Тому висока ціна дизелю вплине на вартість зерна.

«Пригадайте березень-квітень: всі говорили про посівну. А потім всі почали ставити запитання: а вона взагалі була? Пального дуже багато на ринку. Деякі гуртовики просто скидають його без маржі. Ринок перелитий, дуже багато пропозиції. Був би попит у півтора рази більший, його б закрили дуже просто», — переконує Сергій Куюн.

Ринок пального в Україні перебуває у стані цілковитої залежності від ситуації у світі. Ормузька протока залишається заблокованою, переговори США та Ірану не дають результатів — жодних змін.

Математика дуже проста: як тільки нафта знизиться до $70 за барель — ціни на солярку на українських заправках можуть повернутися до рівня початку року, тобто приблизно до 60 грн за літр.