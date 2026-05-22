Bloomberg: Іран обговорює з Оманом створення постійної плати за прохід Ормузькою протокою

Президент Трамп розкритикував таку ідею, наголосивши, що "Ормузька протока має залишатися відкритою та безкоштовною".

Іран веде перемовини з Оманом щодо можливого створення постійної системи стягнення плати за проходження суден через Ормузьку протоку – один із ключових морських маршрутів для світових поставок нафти.

Про це повідомив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, Іран та Оман повинні "мобілізувати ресурси" для забезпечення безпеки судноплавства та ефективного управління рухом у регіоні. Він зазначив, що такі заходи потребуватимуть фінансування, тому компанії, які користуються маршрутом, мають брати участь у його утриманні.

"Якщо сьогодні є бажання покращити ситуацію, необхідно знайти рішення для усунення кореня проблеми", – заявив дипломат.

Водночас ідею запровадження плати різко розкритикував президент США Дональд Трамп. У коментарі журналістам у Білому домі 21 травня він наголосив, що Ормузька протока має залишатися відкритою та безкоштовною для судноплавства.

"Ми хочемо, щоб вона була відкритою, ми хочемо, щоб вона була безкоштовною, ми не хочемо плати за прохід", – сказав Трамп.

Окремо посол Ірану заявив, що країна нібито не блокує протоку повністю. За його словами, нещодавно через Ормузьку протоку пройшли 26 танкерів та інших суден у координації з Корпусом вартових Ісламської революції. Він також зазначив, що до війни через цей маршрут щодня проходило близько 135 суден.

  • Попри попередження США про санкційні ризики, деякі уряди і перевізники йдуть на компроміс із Тегераном, щоб отримати заблоковане паливо.
  • Раніше Іран, який встановив жорсткий контроль над протокою після початку ударів США та Ізраїлю 28 лютого, запровадив власну систему зборів — 1 долар за кожен барель нафти на борту. Оплату брали у китайських юанях або криптовалюті, і це дозволяло Тегерану уникати фінансового нагляду з боку Заходу.
  • Згодом президент США Дональд Трамп запропонував утворити "спільне підприємство" з Іраном, аби брати плату із суден.
