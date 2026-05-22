Держдеп дозволив продати Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів HAWK

Там вважають, що продаж підтримає зовнішньополітичні цілі США, бо зміцнять їхню країну-партнерку. 

Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK.
Фото: alternathistory

Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для забезпечення функціонування і технічного обслуговування ЗРК HAWK та супутнього устаткування на орієнтовну вартість в $108,1 млн. Він може відбутися в рамках програми "Міжнародні військові продажі" (FMS). 

Про це йдеться на сайті Держдепу. Там зазначили, що уряд України звернувся з запитом на купівлю причепів із висувними щоглами; проведення капітальних модифікацій та забезпечення технічної підтримки; постачання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також забезпечення підтримки у сфері ремонту та повернення; надання інженерно-технічних та логістичних послуг з боку уряду США та підрядників; а також інших пов'язаних елементів логістичного та програмного забезпечення для ракетних комплексів FrankenSAM HAWK.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики і національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки країни-партнерки, яка є чинником політичної та економічної стабільності в Європі. Запропонований продаж підвищить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом її подальшого оснащення для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки за допомогою більш надійної інтегрованої системи протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні. 

Україна не матиме жодних труднощів з інтеграцією цих засобів та послуг до складу своїх збройних сил.

Запропонований продаж обладнання та технічної підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні. Основним підрядником у рамках цієї діяльності виступатиме компанія Sierra Nevada Corporation, розташована в Енглвуді, штат Колорадо.

Цей запропонований продаж не матиме несприятливого впливу на оборонну готовність США.

HAWK

Зенітно-ракетний комплекс HAWK Україна використовує для протиповітряної оборони ще з першого року повномасштабної війни. Такі ЗРК Силам оборони з власних запасів передавала, зокрема, Іспанія

HAWK має середній радіус дії. ЗРК виготовляється в США, на озброєнні американської армії перебуває з 1959 року. 

