Частину Ейфелевої вежі продали на аукціоні за 450 тисяч євро

По всьому світу розійшлися 24 шматки головної пам'ятки Парижа.

Ейфелева вежа
Фото: EPA/UPG

Французький колекціонер придбав секцію із 14 спіральних сходинок, яка колись була частиною Ейфелевої вежі, за суму близько 450 тисяч євро. 

Як пише Deutsche Welle, конструкція вагою 1400 кілограмів пішла з молотка на аукціоні у Парижі. Номінальна вартість лоту складала близько 130 тисяч євро. 

Спіральні сходи між другим та третім поверхом вежі прибрали у 1983 році, коли було встановлено ліфт. Їх розрізали на 24 сегменти, які почали продавати приватним особам та компаніям. Деякі вирушили до США, Японії та інших віддалених від Франції держав.

Новий пік популярності у колекціонерів усього, що пов'язано з Ейфелевою вежею, розпочався після Олімпійських ігор 2024 року. Залізна конструкція інженера Гюстава Ейфеля, створена у 1889 році до світової виставки у Парижі, впевнено утримує звання однієї з найбільш відвідуваних пам'яток світу.

