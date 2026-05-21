Німеччина придбає 40% акцій концерну KNDS - виробника танків Leopard, - ЗМІ

Таким чином німецький уряд хоче забезпечити собі такий самий політичний та операційний вплив на компанію, як і Франція.

танк Leopard 2A8
Фото: militarnyi.com

Федеральний уряд Німеччини прийняв рішення щодо купівлі 40% акцій оборонного концерну KNDS, який виробляє танки Leopard.

Про це повідомляє видання Handelsblatt

"Федеральний уряд має намір придбати 40% акцій виробника танків KNDS. Про це "чорно-червона" коаліція (ХДС/ХСС та СДПН, – ред.) домовилася в середу ввечері після тижнів дискусій", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що таким чином німецький уряд хоче забезпечити собі такий самий політичний та операційний вплив на компанію, як і Франція.

Ціна викупу акцій відповідатиме вартості акцій під час запланованого виходу на біржу KNDS. Компанія, що базується в Амстердамі, планує виставити до 20% акцій на біржах у Франкфурті та Парижі, розраховуючи на ринкову оцінку в межах 18-20 млрд євро.

Наразі акціонерами KNDS є Франція через Агентство з управління державними частками та група Wegmann (за якою стоять німецькі родини Боде та Браунберенс), які мають по 50% акцій. Однак зараз німецькі родини хочуть вийти з KNDS та продати свої частки.

  • Концерн KNDS створено близько 10 років тому в результаті злиття німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann з французьким державним концерном Nexter. Підприємство виробляє, серед іншого, основний бойовий танк Leopard 2 і бойову машину піхоти Puma, а також колісний бронетранспортер Boxer.
