Німеччина наполягає на асоційованому членстві України в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз розглянути можливість асоційованого членства для України.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на лист Мерца до головних інституцій ЄС.

Мерц стверджує, що ця пропозиція дозволить Україні інтегруватися в блок, не отримуючи поки що повноправного членства. Ініціатива Німеччини оголошена напередодні саміту ЄС-Західні Балкани наступного місяця в Чорногорії, на порядку денному якого буде питання розширення Євросоюзу.

Згідно з цим планом, Україна братиме участь у засіданнях ЄС, але не матиме права голосу. Вона також може призначити асоційованого суддю до Європейського суду та представників у Європейському парламенті.

У своєму листі Мерц зазначив, що це означатиме «легке членство», наголосивши, що процес вступу України продовжиться.

Згідно з німецькою пропозицією, хоча Україна матиме доступ до бюджету ЄС, програми витрат можуть застосовуватися «поетапно». Одним із суперечливих питань, пов’язаних із заявкою України на членство, є те, що країна матиме право на фінансові пільги в рамках Спільної сільськогосподарської політики (САП), якщо приєднається до блоку.