FT: Євросоюз розглядає Ангелу Меркель або Маріо Драгі як можливих «перемовників» із Путіним

У Європі набирає обертів ідея призначити власного представника для переговорів із Путіним на тлі застою в очолюваних США переговорах щодо війни в Україні.

Країни ЄС обговорюють, чи могли б колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі або ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель представляти блок у потенційних переговорах із російським президентом, пише Financial Times.

За словами джерел, обізнаних із дискусіями, міністри закордонних справ ЄС планують обговорити можливих кандидатів на зустрічі на Кіпрі наступного тижня після того, як Вашингтон і Київ висловили підтримку участі Європи в контактах із Путіним щодо війни в Україні.

Адміністрація Дональда Трампа, яка зараз зосереджена на війні на Близькому Сході, повідомила європейським партнерам, що не заперечує проти паралельних контактів Європи з Путіним поряд із мирними переговорами під проводом США, зазначили співрозмовники FT.

«Вони розуміють, що це не працює», — сказало одне з джерел про нинішні спроби завершити війну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Брюссель фактично припинив офіційні канали комунікації з Москвою, за винятком окремих спроб контактів з боку деяких лідерів ЄС.

Тепер у ЄС побоюються, що відсутність прогресу в переговорах під проводом США — насамперед через жорсткі територіальні вимоги Путіна, які Київ відкинув — залишила Європу осторонь процесу та створює ризик укладення невигідної для неї угоди.

Це посилило дискусії про призначення спільного посланця, хоча між країнами ЄС залишаються серйозні розбіжності щодо доцільності такого кроку та шансів на готовність Путіна до подібного формату.

Окрім Драгі та Меркель, деякі країни також запропонували президента Фінляндії Александра Стубба та його попередника Саулі Нііністьо.