За інформацією співрозмовників УП, кошти на заставу колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку вносили сім фізичних та сім юридичних осіб. Серед фізичних найбільшу суму надав Сергій Ребров – 30 млн гривень.

8 млн гривень надала колишня бізнес-партнерка Єрмака, директорка заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова. Ще 5 млн надійшли від Ігоря Фоміна – ймовірно, адвоката підозрюваного.

Сергій Свириба дав 6,5 млн грн, Олександр Крикунов – 500 000, Аліна Волошина – 368 000, Володимир Петров – 80 000 грн.

Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:

ТОВ "Міраліф" – 9,8 млн грн.

Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн. Ця компанія, за інформацією журналістів "Схем", до вересня 2025 року брала участь в тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень). Керівник у коментарі журналістам сказав, що вніс заставу, бо йому так захотілося і він це розглядає як рекламу.

АО "А.ДВА.КА.Т" – 4 млн грн.

"Керівник об’єднання – Ярослав Куц. У 2019-2020 роках балотувався від «Європейської Солідарності» до Верховної Ради та Ірпінської міськради відповідно (як самовисуванець). У 2016 році був експертом кримінального ток-шоу «Глядач як свідок» на телеканалі «Україна»", – повідомили "Схеми".

ТОВ "СУ "СЕМ" – 32 млн грн. Це створена в 2000 році фірма з Дніпра, що фігурувала в провадженні про легалізацію коштів.

ПП "СВ-ГРУП" – 10,2 млн грн – це компанія, що торгує автомобілями.

АО "Де Леге Лата" – 14 млн грн. Це адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін.

"Чоловік, за даними члена ВРП Романа Маселка – колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів «Автомайдану» права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень", – повідомили "Схеми".

ТОВ "Арена Марин" – 4 млн грн. Це логістична компанія з Одеси.

Арешт Єрмака і вихід під заставу

Після отримання Єрмаком підозри в участі в угрупованні, що відмивало кошти, суд протягом двох днів обирав запобіжний захід. Прокуратура просила про утримання під вартою і заставу в 180 млн гривень. Захист наполягав на відмові від обрання запобіжного заходу або ж призначення лише застави. У четвер суд оголосив про часткове задоволення клопотання САП і призначив утримання під вартою і 140 млн застави.

Роза Тапанова оголосила, що надасть 8 млн гривень. Далі "Схеми" з'ясували, що екстренер футбольної збірної Сергій Ребров вніс 30 млн.

Сьогодні вранці стало відомо, що заставу зібрали повністю. Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Він сказав, що сидів у платній камері.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.

Єрмак відкидає звинувачення.