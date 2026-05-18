Політика

hromadske: за Єрмака внесли всі 140 млн гривень застави

Після вихідних під вартою ексголова ОП може вийти. 

Фото: Віталій Ткачук

За адвоката і колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли 140 млн гривень застави, призначених йому Вищим антикорсудом минулого четверга. Про це пише hromadske з посиланням на отриману в ВАКС інформацію.

Єрмак перебував під вартою з ранку 14 травня – його арештували одразу після оголошення рішення судді. Вносити заставу можна було й протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочі дні. 

Адвокат Єрмака Ігор Фомін казав, що потрібні 140 млн могли зібрати ще станом на вечір п'ятниці, але "ситуація стояла" через фінансовий моніторинг і роботу банківської системи. 

За інформацією джерел УП, загалом було близько 200 платежів, зокрема – по копійці. 

Контекст

Андрій Єрмак у понеділок отримав підозру в участі в угрупованні, що легалізовувало кошти. Йдеться про будівництво котеджного містечка "Династія" в Козині, три з чотирьох маєктів в якому, за інформацією слідства, призначалися для Андрія Єрмака, підозрюваного в організації корупційної схеми бізнесмена Міндіча і ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

У вівторок суд почав обирати йому запобіжний захід. Після двох днів судових слухань ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Суддя частково задовольнив клопотання САП, яка просила про тримання під вартою і заставу в 180 млн грн.

Сторона захисту просила не призначати запобіжний захід або ж обмежитися заставою.

Єрмак після рішення суду заявив, що в нього коштів на заставу немає, але він має багато друзів та знайомих, на підтримку яких може розраховувати.

Першою про бажання долучитися до застави заявила колишня бізнес-партнерка Єрмака і директорка заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова – вона зобов'язалася внести 8 млн грн. "Схеми" писали, що ще 30 млн дав колишній тренер української фтубольної збірної Сергій Ребров.

