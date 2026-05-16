Паспорти РФ для мешканців “Придністров'я”: Зеленський очікує пропозицій від українських спецслужб щодо формату реагування

Також президент України доручив МЗС контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій.

У вечірньому зверненні 16 травня президент Володимир Зеленський відреагував на указ Путіна спростити отримання російського громадянства для жителів самопроголошеного Придністров'я

“Сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою по ситуації навколо “Придністров'я”. Напередодні був новий крок Росії щодо “Придністров'я”: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців з цього регіону Молдови. Крок специфічний. Означає він не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росією території "Придністров'я" як начебто своєї”, – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. 

“Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в "Придністров'ї" – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів”, – сказав Зеленський.

