За екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака внесено черговий платіж застави у розмірі 9,8 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Загальна сума застави, визначена судом, становить 140 мільйонів гривень. Станом на зараз до повного розміру ще не вистачає 85,6 мільйона гривень.

За інформацією "Схем", останній внесок здійснила компанія "Міраліф", яка була зареєстрована у 2023 році в Софіївській Борщагівці під Києвом. Основним видом діяльності фірми зазначено надання в оренду та експлуатацію нерухомого майна.

Журналісти зазначають, що директору компанії Валентину Крутьку додзвонитися не вдалось – його телефони не працюють.

У відкритих джерелах він фігурує як засновник низки компаній та, за даними сервісів і згадок у ЗМІ, пов’язується з тренерською діяльністю з боксу.

Також повідомляється, що у 2018 році Крутько фігурував у справі щодо стрілянини в нічному клубі "Ельдорадо" в Івано-Франківську, де були поранені двоє людей. У подальшому суд ухвалив вироки у цій справі.

Загалом, станом на зараз, за Андрія Єрмака внесено близько 54 мільйонів гривень застави, що становить трохи більше третини від визначеної суми.