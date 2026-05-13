Угорщина викликала російського посла через атаку на Закарпаття

Угорщина викликала посла Росії через атаку безпілотників на Закарпаття.

Про це повідомляє Daily News Hungary.

Це питання обговорили і на сьогоднішньому засіданні уряду Угорщини.

Як пише видання, на прес-конференції після засідання уряду Петер Мадяр заявив , що уряд рішуче засуджує атаку російського безпілотника на Закарпаття. Він додав, що міністр закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга, 14 травня.