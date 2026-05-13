Угорщина викликала російського посла через атаку на Закарпаття

Угорщина викликала посла Росії через атаку безпілотників на Закарпаття.
Про це повідомляє Daily News Hungary.
Це питання обговорили і на сьогоднішньому засіданні уряду Угорщини.
Як пише видання, на прес-конференції після засідання уряду Петер Мадяр заявив , що уряд рішуче засуджує атаку російського безпілотника на Закарпаття. Він додав, що міністр закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга, 14 травня.
- Раніше, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що угорські чиновники постійно контактують з представниками консульства, і рішуче засудила атаку. Вона заявила, що наслідки були зафіксовані в кількох місцях Закарпаття, зокрема на інфраструктурі поблизу Сваляви та промисловому об'єкті в Ужгороді.