Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

Угорщина викликала російського посла через атаку на Закарпаття

Країна рішуче засудила сьогоднішню атаку.

Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Угорщина викликала посла Росії через атаку безпілотників на Закарпаття.

Про це повідомляє Daily News Hungary.

Це питання обговорили і на сьогоднішньому засіданні уряду Угорщини.

Як пише видання, на прес-конференції після засідання уряду Петер Мадяр заявив , що уряд рішуче засуджує атаку російського безпілотника на Закарпаття. Він додав, що міністр закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок четверга, 14 травня.

  • Раніше, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що угорські чиновники постійно контактують з представниками консульства, і рішуче засудила атаку. Вона заявила, що наслідки були зафіксовані в кількох місцях Закарпаття, зокрема на інфраструктурі поблизу Сваляви та промисловому об'єкті в Ужгороді.
