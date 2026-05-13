Єдиною державою, яка відмовилася визнати спільну декларацію саміту Бухарестської дев'ятки, стала Угорщина, яка була представлена на саміті на рівні посла країни в Румунії.

Будапешт зафіксував «конструктивне утримання» у виносці до декларації та заявив, що статочне рішення про приєднання до заяви ухвалюватиме «новий уряд».

«Угорщина хотіла б зазначити своє конструктивне утримання. Як таке, Угорщина не в змозі прийняти чинне формулювання декларації як узгоджену мову. Щодо узгодженого формулювання, застосовного в майбутньому, відповідне рішення буде ухвалено новим угорським урядом», - ось таке застереження з'явилося у вигляді виноски в кінці декларації.

Між тим у документі, яку Угорщина відмовилась погодити, зафіксовано тези, що традиційно суперечать будапештській лінії, наприклад, такі, як однозначне засудження Росії, її агресії проти України та заклики нарощувати тиск на Москву з вимогою припинення «незаконної агресивної війни», а також підтримка євроатлантичних прагнень України та зобов'язання щодо задоволення її оборонних потреб.