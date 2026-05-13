ГоловнаСвіт

Угорщина утрималась від підтримки декларації Бухарестської дев’ятки

Остаточне рішення про приєднання до заяви ухвалюватиме «новий уряд», запевнив угорський дипломат.

Єдиною державою, яка відмовилася визнати спільну декларацію саміту Бухарестської дев'ятки, стала Угорщина, яка була представлена на саміті на рівні посла країни в Румунії. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Будапешт зафіксував «конструктивне утримання» у виносці до декларації та заявив, що статочне рішення про приєднання до заяви ухвалюватиме «новий уряд».

«Угорщина хотіла б зазначити своє конструктивне утримання. Як таке, Угорщина не в змозі прийняти чинне формулювання декларації як узгоджену мову. Щодо узгодженого формулювання, застосовного в майбутньому, відповідне рішення буде ухвалено новим угорським урядом», - ось таке застереження з'явилося у вигляді виноски в кінці декларації.

Між тим у документі, яку Угорщина відмовилась погодити, зафіксовано тези, що традиційно суперечать будапештській лінії, наприклад, такі, як однозначне засудження Росії, її агресії проти України та заклики нарощувати тиск на Москву з вимогою припинення «незаконної агресивної війни», а також підтримка євроатлантичних прагнень України та зобов'язання щодо задоволення її оборонних потреб.

  • Лідери Бухарестської дев'ятки, а також Швеції, Фінляндії, а також за участі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря Альянсу Марка Рютте зафіксували в спільній декларації, що Росія є і залишатиметься найзначнішою, довгостроковою та прямою загрозою безпеці союзників.
