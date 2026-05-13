Стубб: Україна перетворюється на постачальника безпеки для ЄС і нам потрібен цей досвід

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Румунії на полях саміту Бухарестської дев’ятки, 13 травня, передає кореспондент LB.ua.

«Україна зараз перебуває у значно сильнішій позиції — фактично, у позиції сили. Тепер ви в Європі — не споживач безпеки, а її постачальник. І я твердо вірю, що з вашим досвідом Європа потребує вас. І ми продовжимо працювати над цим разом, враховуючи ситуацію на полі бою. І нам і надалі потрібно залишатися сильними», - сказав Стубб.

Він також запевнив, що підтримка України з боку Фінляндії буде завжди.

Зеленський розповів колезі про ситуацію на полі бою, зазначивши, що «зараз ми перебуваємо у кращій позиції, ніж Росія, вона втрачає багато людей», а «ми продовжимо рухатися далі».