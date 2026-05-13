Данія приєднається до Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Розширена часткова угода буде схвалена вже цієї п’ятниці.

Данія повідомила Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Данія офіційно приєднується до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, стаючи 34-ю державою, яка повідомила про це Раду Європи", – написав Андрій Сибіга у мережі Х.

Очільник української дипломатії зазначає, що розширена часткова угода, необхідна для запуску Спецтрибуналу, буде схвалена вже цієї п’ятниці, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Сьогодні Євросоюз приєднається до угоди про створення спеціального трибуналу проти Росії.

Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.

Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.

Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.

Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.

За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.