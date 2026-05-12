Сибіга: затримок із постачанням озброєння в рамках програми PURL немає

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про повну відсутність затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Про це він заявив на конференції Польського інституту міжнародних справ (PISM) "Strategic Ark", передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас немає жодних затримок із поставкою озброєння із США", – сказав Сибіга.
Говорячи про розвиток домовленостей із США щодо так званої "дроновоі угоди" (drone deal), голова МЗС зазначив: "Ми відкриті до drone deal зі США. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво". За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в "масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах".
Сибіга також нагадав, що Україна зацікавлена укласти drone deal з ЄС.
"Ми готові також робити внесок у захист неба ЄС нашими дронами та технологіями", – сказав він.
Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армій партнерів. За його словами, Україна розраховує, що найближчим часом буде відкрито шість кластерів.
"Розраховуємо на підтримку польської сторони. Це також в інтересах Польщі та Європи", – додав він.
Раніше Сибіга говорив, що програма PURL покриває 90% потреб України в ракетах ППО.
- Ініціатива PURL - це спільний механізм США та НАТО, запущений у 2025 році для прискореного постачання Україні озброєння та оборонного обладнання американського виробництва.