Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСвіт

Сибіга: затримок із постачанням озброєння в рамках програми PURL немає

Голова МЗС також нагадав, що Україна зацікавлена укласти drone deal з ЄС. 

Сибіга: затримок із постачанням озброєння в рамках програми PURL немає
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про повну відсутність затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Про це він заявив на конференції Польського інституту міжнародних справ (PISM) "Strategic Ark", передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає жодних затримок із поставкою озброєння із США", – сказав Сибіга. 

Говорячи про розвиток домовленостей із США щодо так званої "дроновоі угоди" (drone deal), голова МЗС зазначив: "Ми відкриті до drone deal зі США. Це про наш унікальний бойовий досвід, передові технології, а також спільне виробництво". За його словами, Україна працює з американськими партнерами і зацікавлена в "масштабуванні цієї співпраці, бо це в наших спільних інтересах".

Сибіга також нагадав, що Україна зацікавлена укласти drone deal з ЄС. 

"Ми готові також робити внесок у захист неба ЄС нашими дронами та технологіями", – сказав він.

Окрім цього, Сибіга зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо направлення українських інструкторів для тренування армій партнерів. За його словами, Україна розраховує, що найближчим часом буде відкрито шість кластерів.

"Розраховуємо на підтримку польської сторони. Це також в інтересах Польщі та Європи", – додав він.

Раніше Сибіга говорив, що програма PURL покриває 90% потреб України в ракетах ППО

  • Ініціатива PURL - це спільний механізм США та НАТО, запущений у 2025 році для прискореного постачання Україні озброєння та оборонного обладнання американського виробництва.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies