CNN: Російське вантажне судно, яке затонуло в Середземному морі, могло перевозити ядерні реактори до КНДР

Російське вантажне судно Ursa Major (відоме також як Sparta 3) затонуло за 60 миль від узбережжя Іспанії після серії вибухів. Розслідування CNN вказує на те, що корабель міг перевозити два ядерні реактори для підводних човнів, призначених для Північної Кореї.

Інцидент стався 23 грудня 2024 року, невдовзі після того, як Кім Чен Ин відправив війська для допомоги Москві у війні проти України.

Судно вийшло з порту Усть-Луга, офіційно прямуючи до Владивостока. На борту задекларували два великі крани Liebherr та 129 порожніх контейнерів. Проте іспанські слідчі вважають цей маршрут нелогічним, оскільки такі вантажі простіше доставляти залізницею. Аналіз відео завантаження показав, що в трюмі залишили спеціальні місця під «кришки люків», які капітан пізніше назвав компонентами двох ядерних реакторів типу ВМ-4СГ. Ймовірно, кінцевою точкою маршруту судна мав стати північнокорейський порт Расон.

Згідно з матеріалами іспанського розслідування, капітан Ігор Анісімов зізнався, що на борту були компоненти ядерних реакторів. Особливу увагу привернула 50-сантиметрова пробоїна в корпусі, яка, за однією з версій, могла бути результатом атаки рідкісною торпедою Barracuda або диверсії із застосуванням міни. Російська сторона назвала подію «спланованим терактом».

Загадковості додає поведінка російського військового корабля «Іван Грен», який супроводжував судно. Після вибухів росіяни наказали іспанським рятувальникам відійти, а згодом у районі аварії зафіксували ще кілька підводних вибухів.

Через тиждень на місце аварії прибуло російське розвідувальне судно «Янтар», оснащене глибоководними апаратами. Сейсмографи зафіксували ще чотири підводні поштовхи — ймовірно, росіяни підривали залишки реакторів на дні, щоб вони не потрапили до рук НАТО.

Вже у 2025 та 2026 роках військові літаки США, що фіксують радіацію, двічі здійснювали польоти над місцем затоплення. Наразі уламки лежать на глибині 2500 метрів, що ускладнює доступ до «чорних скриньок» та верифікацію вантажу.