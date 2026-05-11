У Швеції затримали двох підозрюваних в постачанні Росії високотехнологічного обладнання

У Швеції затримали двох осіб, яких підозрюють у допомозі Росії із закупівлею передової інженерної продукції, яка може бути використана у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на шведську службу безпеки.

В Службі безпеки Швеції підозрюють, що високотехнологічне обладнання потрапило до Росії з порушенням санкцій ЄС.

«Російська військова промисловість залежить від технологій, зокрема шведських, щоб продовжувати свою агресивну війну в Україні», – повідомив заступник керівника операцій служби безпеки SAPO Крістоффер Веделін.

Він додав, що SAPO провела обшуки в кількох місцях Стокгольма, а також на півдні та заході Швеції.

Встановлено, що підозрювані чоловіки є громадянами Швеції та Туреччини.