Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У Швеції затримали двох підозрюваних в постачанні Росії високотехнологічного обладнання

Затримані є громадянами Швеції та Туреччини.

У Швеції затримали двох осіб, яких підозрюють у допомозі Росії із закупівлею передової інженерної продукції, яка може бути використана у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на шведську службу безпеки.

В Службі безпеки Швеції підозрюють, що високотехнологічне обладнання потрапило до Росії з порушенням санкцій ЄС.

«Російська військова промисловість залежить від технологій, зокрема шведських, щоб продовжувати свою агресивну війну в Україні», – повідомив заступник керівника операцій служби безпеки SAPO Крістоффер Веделін.

Він додав, що SAPO провела обшуки в кількох місцях Стокгольма, а також на півдні та заході Швеції.

Встановлено, що підозрювані чоловіки є громадянами Швеції та Туреччини.

