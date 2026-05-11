Канада запроваджує нові санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей

Під санкції Канади потрапили 23 осіб та п'ять організацій.

Канада оголосила про розширення санкцій проти осіб та організацій, причетних до викрадення українських дітей та депортації їх до Росії.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади.

Канада запроваджує санкції проти 23 осіб й п’яти організацій , які причетні до незаконної депортації, примусового переміщення, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

У заяві наголошується, що від початку російської агресії у 2014 році тисячі українських дітей були незаконно депортовані або примусово вивезені з України.

"Незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та серйозним порушенням прав людини", – йдеться у заяві.

Раніше Канада вже запровадила санкції проти понад 80 осіб та організацій, причетних до порушення прав українських дітей. Серед них – уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, регіональні посадовці та організації, які брали участь у незаконній депортації дітей.

Уряд Канади закликав Росію негайно повернути українських дітей до їхніх родин та виконати свої міжнародно-правові зобов’язання.

У заяві також підкреслюється, що повернення дітей є не лише гуманітарною необхідністю, а й важливим елементом досягнення справедливого та сталого миру в Україні.

Нові санкції проти РФ

11 травня ЄС застосував санкції проти 16 людей і семи організацій, пов'язаних з депортацією і незаконним всиновленням маленьких українців.

Також Велика Британія запровадила санкції проти 85 фізичних та юридичних осіб, причетних до примусової депортації, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей, а також проти тих, хто веде російські інформаційні кампанії.