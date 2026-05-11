Росіяни атакували Херсон: поранено цивільного

Російські окупанти атакували Корабельний район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 російські окупанти вчергове атакували з дрона Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапив 83-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.