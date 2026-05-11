У Національній поліції повідомили про викриття аферистів-аграріїв, які ошукували громадян Євросоюзу.

Організаторами шахрайської схеми виявилися 41-річна жінка та 42-річний чоловік, мешканці міста Гостомель, що на Київщині. Учасники групи створили фіктивні підприємства, які начебто спеціалізувалися на вирощуванні сільськогосподарської продукції. В мережі Інтернет створили сайт, на якому представляли ці агрофірми та відповідний товар за привабливими цінами.

Контент був розрахований на іноземців. З потенційними покупцями тримала звʼязок безпосередньо організаторка схеми, яка вільно володіє кількома іноземними мовами.

Жінка представлялася менеджером з продажів, демонструвала економічну обізнаність, доцільність укладання угоди, запевняла в безпеці співпраці, наявності продукції та вигідних цінах на неї.

Кошти іноземці переказували на рахунки фіктивних підприємств.

Після надходження транзакції із завдатком 30% від суми укладеного контракту, всі контакти з іноземцями припинялися. Серед потерпілих – жителі Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Встановлено, що шахраї завдали їм збитків на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.

За місцем мешкання усіх учасників злочинної групи вилучено документацію, оргтехніку, автомобілі, готівку у різній валюті та інші цінності, еквівалентом 11 мільйонів гривень.