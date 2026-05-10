Які трюки використовують зловмисники, щоб під виглядом легких грошей заманити дітей , що робити, якщо ви чи ваша дитина вже стали жертвою шахраїв, та що треба знати батькам, щоб попередити подібне – розповідає керівниця департаменту fraud-менеджменту ПриватБанку Наталія Фіголь.

Найчастіше така приманка розрахована на те, аби привабити дітей і підлітків. Саме вони найчастіше стають жертвами зловмисників, ризикуючи кримінальною відповідальністю, штрафами, чи в кращому разі – втратою фінансової репутації. А це матиме наслідком неможливість отримати потім кредит, чи іпотеку, та навіть банально збільшити кредитний ліміт.

“Легкий заробіток”, “Роздаємо кошти за реєстрацію”, “Без досвіду”, "Заробіток від 1000 до 5000 грн щодня", "Робота лише 10-30 хвилин на день", “Ставити лайки”, “Писати коментарі”, “Увага: розіграш”, “Не втрать свій шанс”, – дописи із таким закликом нерідко можна побачити у соцмережах, а інколи навіть у відео в Instagram та ТікТок. Та за красивою обгорткою легких грошей може стояти шахрайська схема, у якій ви стаєте співучасником злочину.

Фото: надано ПриватБанком

Наскільки взагалі поширене шахрайство щодо підлітків сьогодні?

Багато хто звик вважати, що жертвами шахраїв стають переважно люди старшого віку, які не розуміються на технологіях, але це не так. Під ризики підпадають і діти, і підлітки. Сьогодні ми спостерігаємо, що підлітки все частіше стають не просто випадковими жертвами шахраїв, а повноцінними учасниками злочинних схем. Часто вони самі не розуміють, що стали частиною злочину і втягнуті у схеми з “дропами”, а не просто знайшли “підробіток в інтернеті”.

Які найпоширеніші схеми шахрайства?

Якщо раніше шахрайство базувалося переважно на класичній соціальній інженерії, коли через фейкові розіграші, “акції” від брендів або злом акаунтів друзів у дитини виманювали дані картки або вона самостійно робила перекази для участі в цих “активностях”, то сьогодні, окрім цього, є проблема залучення молоді у схеми як “дропів” (або “грошових мулів”). Дропи — це люди, які виконують дрібні або технічні завдання у шахрайських схемах, часто не до кінця розуміючи масштаб. Наприклад: можуть реєструвати акаунти, передавати дані карток, робити перекази за вказівкою. Грошові мули— це люди, через чиї банківські рахунки “проганяють” незаконні гроші. Вони отримують кошти і пересилають їх далі, залишаючи собі невелику комісію.

Для злочинців підліток – це ідеальний кандидат. У нього вже є власна банківська картка, є потреба і бажання в додатковому заробітку, але ще мало життєвого досвіду та повноцінного розуміння відповідальності та наслідків. А наслідки – від штрафів до кримінальної відповідальності.

Схеми виглядають максимально легко та просто: у месенджерах чи соціальних мережах пропонують “підробіток”: просто прийняти платіж на свою картку і перевести гроші далі, залишивши собі 5–10% від суми.

У реальності зловмисники використовують банківські картки підлітків як транзитні точки для відмивання викрадених коштів. Це можуть бути сумнівні обмінники криптовалюти або виведення вкрадених коштів, що отримані через інші шахрайськи схеми (фішинг, соціальну інженерію, схеми з викраденням коштів через шкідливе програмне забезпечення тощо).

По факту підліток стає співучасником у злочині, що тягне за собою блокування рахунків, проблеми з законом у майбутньому, зіпсовану банківську історію.

Де найчастіше діти знаходять такі «роботи» – TikTok, Telegram, сайти вакансій, знайомі?

Тут все просто: шахраї йдуть туди, де їх аудиторія проводить найбільше часу. Тому не дивно, що епіцентром активності стали популярні месенджери та соціальні мережі. Тут підліток може легко знайти канали чи групи з назвами типу “Швидкий кеш”, “Робота для студентів”, “Віддалена робота”, де за легкими заробітком ховаються кримінальні схеми. Крім того, навіть у звичайних чатах у месенджері часто публікують розсилки з посиланнями на фішингові сайти або пропозиціями “тестування або лайків за гроші”.

Інколи у Shorts та Reels автоматизовані системи можуть підсунути дитині яскраві ролики про “успішне життя”, де якийсь “блогер” розповідає, як він за день заробив місячну зарплату батьків, просто переказуючи гроші через криптобіржі. Підліток думає, що це безпечно, якщо відео має багато переглядів і всі так роблять.

Проте найпідступнішим каналом є “рекомендації” знайомих, коли працює ефект сарафанного радіо: один спробував, отримав перші 100 гривень за переказ коштів і, не усвідомлюючи ризиків, кличе в схему друзів та однокласників.

Класичні сайти вакансій також використовуються шахраями, але вони зазвичай мають суворішу модерацію, тому не так популярні у шахраїв.

З якого віку діти найчастіше починають потрапляти в такі історії?

Перша картка в дитини може з’явитись і в 6 років, але в шахрайські схеми зазвичай залучають доросліших дітей, близько 13-15 років, коли дитина хоче більшої фінансової незалежності і “своїх грошей”.

Ми радимо батькам обов’язково навчати дітей правилам безпеки під час користування банківською карткою. Важливо не лише показати, як платити в магазині чи користуватися додатком, а й пояснити головне: картку не можна передавати іншим людям, навіть якщо за це обіцяють гроші.

Також варто розповісти дітям про поширені шахрайські схеми, щоб вони не потрапили в пастку.

Як зазвичай виглядає перший контакт шахрая з дитиною?

Єдиного шаблону не існує. Це може бути і прохання допомогти комусь, і пропозиція отримати гроші за якусь послугу, або просто прохання передати дані своїх карток для отримання коштів. Все залежить від схеми шахрайства. Найчастіше дитина отримує в месенджер чи директ повідомлення з пропозицією “легких грошей”. Це може бути реклама “тестування ігор”, “накрутки підписників” або просто пропозиція стати “менеджером із переказів”. Головний посил тут – оплата дій при мінімуму зусиль.

Друга схема – розіграші в онлайн стрімах, де просять перерахувати невеликі суми, а потім зібраний фонд отримує той, хто найбільше “вклався”. Звісно, що це – шахрайство і виграти кошти неможливо.

Третя – знайомий може звернутися з проханням, що йому на картку не можуть скинути гроші (перевищено ліміт/заблоковано/ще щось), просить прийняти переказ, а потім переказати його на іншу картку, залишивши собі певний відсоток. Для підлітка це виглядає як невинна послуга товаришу з інтернету, але насправді це пряме втягування у шахрайську схему з “дропами”.

Четвертий приклад – дитині пропонують взяти участь у розіграші або отримати бонус від якось бренду чи ігрової платформи. Щоб “зарахувати виграш”, просять надати повні дані картки: номер, термін дії, PIN, CVV-код та коди з SMS-повідомлень. І потім замість виграшу гроші зникають з рахунку.

Остання, але одна з найбільш підступних, – схема зі зламом аккаунта друга. Підліток отримує повідомлення від знайомого чи однокласника з терміновим проханням про допомогу (наприклад, “позич 500 грн до вечора” або “проголосуй за мене в конкурсі за цим посиланням”). Сьогодні ця схема вийшла на новий, технологічний рівень завдяки доступності інструментів штучного інтелекту. Шахраї вже не просто пишуть текст – вони можуть використовувати фіктивні аудіо чи відео повідомлення (deepfake). Викравши доступ до аккаунту, зловмисники аналізують старі голосові повідомлення власника і за допомогою нейромереж генерують нове відео чи аудіо. Дитина чує знайомий голос, інтонації та манеру спілкування друга, чи бачить обличчя друга на екрані і це майже повністю знімає будь-яку підозру.

Які «вакансії» найчастіше пропонують дітям шахраї: пакування товарів, адміністратор чату, перекази, «робота з криптою», «менеджер Instagram» тощо?

Це також залежить від схем шахрайства, і шахраї використовують будь-які легенди, їх оголошення виглядають як звичайний підробіток для школярів чи студентів.

Наприклад, “Оренда акаунтів”, як бінківських, так і акаунтів з проходженням верифікацій на криптобіржах. Підліток надає доступ до свого аккаунту (логін/пароль), і з цього моменту він використовується для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

“Менеджер з переказу коштів”, які надходять на рахунок. Шахрай робить переказ на рахунок підлітка і просить його зробити переказ на іншу картку, при цьому залишити собі певний відсоток.

“Викуп товарів” з подальшим продажем. Шахраї пропонують купувати товари, щоб “підняти продажі магазину”, обіцяючи повернення коштів з бонусом. Після кількох дрібних виплат, попросять купити щось дороге і на цьому “роботодавець” зникає.

“Бронювання готелів, для підняття їх рейтингу”. Схема ідентична викупу товарів.

“Виконання міні-завдань”, наприклад, поставили лайки. За перші дії платять символічні 50–100 грн, щоб підліток повірив в реальність заробітку, а потім 100% його втягнуть в значно дорожчі та ризикованіші схеми.

“Інвестиції”, повернення коштів з прибутком. Підлітку обіцяють примножити кишенькові гроші у кілька разів за день. Насправді це фінансова піраміда, де “прибуток” отримують лише її організатори за рахунок внесків нових жертв. Підліток вносить гроші і на цьому “інвестиція” закінчується.

Які фрази або обіцянки найчастіше використовують шахраї, щоб зацікавити дитину?

Щоб зачепити підлітка, шахраї зазвичай пишуть про легкі гроші та мінімум зусиль. Наприклад: “Легкий заробіток”, “Роздаємо кошти за реєстрацію”, “Без досвіду”, "Заробіток від 1000 до 5000 грн щодня", "Робота лише 10-30 хвилин на день", “Ставити лайки”, “Писати коментарі”, “Увага: розіграш”, “Не втрать свій шанс”, “Пиши “Хочу” в директ під цим постом”.

Які найтиповіші ситуації, коли діти стають саме «дропами»: «попросили прийняти гроші і перекинути далі», «дати доступ до картки», «відкрити ФОП» тощо?

Найтиповішими сценаріями залишаються схеми отримання повного контролю над рахунками (фінансовий номер, пароль до аккаунту). З цього моменту власник рахунку взагалі не знає і не контролює, що відбувається: через рахунок можуть проходити мільйони гривень, що отримані незаконним шляхом.

У простіших схемах шахраям потрібен доступ до картки за винагороду. Це дає можливість шахраям знімати кошти готівкою та робити оплати в торгівельних точках.

Окремо також слід виділити і пропозиції “відкриття ФОП” за винагороду. Це дуже підступна історія для підлітка, тому що потім рахунки такого ФОП можуть використовуватись в схемах із нелегальним онлайн казино, фіктивними магазинами, або тіньовими криптообмінниками.

Чи правда, що дитина може стати співучасником злочину, навіть якщо «просто дала картку»?

Так, власник рахунку несе повну відповідальність за рух коштів. Передача доступу до свого рахунку третім особам для проведення сумнівних операцій підпадає саме під категорію співучасті в злочині.

Як шахраї пояснюють дітям, навіщо їм картка або рахунок?

Як правило кажуть, що вичерпані ліміти банку по своїм рахункам і потрібна допомога. При цьому дітям надають чіткі інструкції, як діяти в разі додаткових запитів від банка про зарахування чи перекази.

Які головні ознаки, що «робота» — це шахрайство?

Найтиповіших індикаторів кілька: високий дохід без зусиль, приймання платежів від невідомих осіб на власну картку, передача банківських реквізитів та доступу до інтернет-банкінгу, просять відкрити нову картку для роботи на себе або сторонніх осіб, взаємодія з роботодавцем тільки онлайн (без особистого спілкування), немає вимог до освіти та досвіду роботи, за отримання роботи треба внести певні кошти (купити “навчальний курс”, внести “страховий депозит” або сплатити комісію за оформлення).

Чи є просте правило для дитини: як зрозуміти, що це небезпечно?

Ми б порадили тут навчити дитину трьом принципам, і якщо дитина їх засвоїть, то вірогідність потрапити на шахрайськи схеми буде низькою:

ніколи не плати, щоб отримати гроші;

ніколи не давай дані картки;

ніколи не соромся перепитувати у батьків.

Категорично не можна передавати CVV код, термін дії картки, паролі та коди з SMS від банку, пін-код до картки, повні сканкопії або фото документів (по запитам в інтернеті), паролі до пошти, паролі до Apple ID/Google Account, коди двофакторної автентифікації, коди підтверджень та паролі від кабінету мобільного оператора. Інакше кошти з ваших рахунків можуть бути легко викрадені, а SIM-картка несанкціоновано перевипущена.

Якщо з'явилося хоча б мінімальне відчуття, що «щось тут не так», – треба відкласти телефон і піти порадитися з батьками. Краще пропустити сумнівний «заробіток», ніж потім розбиратися з банком та кіберполіцією.

Як батькам правильно говорити з дітьми про роботу і шахрайство, щоб не налякати, а пояснити?

Найважливіше тут – не вмикати режим «я зараз навчу тебе жити». Як тільки підліток почує щось схоже на нотації, він одразу вимкне увагу. Замість того, щоб критикувати сумнівні вакансії, підтримайте саме бажання заробити. Можна з дитиною розібрати реальні кейси – показати новини або відео про те, як працюють шахраї. Для дитини необхідно створити безпечний простір, – наголосити, що помилитися може кожен, навіть дорослий. Домовтеся, якщо щось піде не так, дитина може прийти до вас, і ви будете вирішувати проблему разом.

Які правила фінансової безпеки батьки мають обов’язково пояснити підлітку?

Базові речі, які дитина має знати:

обов’язково встановіть 2-х факторну автентифікацію на електронні пошти та банківські додатки;

не можна передавати CVV код, термін дії картки, паролі та коди з SMS від банку, пін-код до картки;

не можна використовувати в якості PIN-коду дату чи рік народження;

паролем входу в мобільний додаток банку не повинен бути ІПН, ім'я, дата народження чи номер телефону;

пароль потрібно регулярно змінювати;

у додатку потрібно обов’язково налаштувати індивідуальні ліміти на операції з платіжною карткою;

бажано налаштувати сповіщення про здійснення всіх операцій;

фінансовий номер телефона надає дистанційний доступ до рахунку, тому обов’язково потрібно контролювати і його;

не можна писати ПІН на картці чи паролі в телефоні;

не можна переходити за посиланнями із сумнівними коментарями, пропозиціями чи заохоченнями (навіть від друзів);

ніколи не потрібно приймати гроші від незнайомців, щоб переказати їх комусь іншому, навіть якщо обіцяють комісію;

картку не можна «здавати в оренду», продавати чи давати покористуватись друзям, усі операції по картці юридично є відповідальністю її власника;

легких грошей не буває – якщо пропонують великі гроші за кілька кліків або просто за переказ коштів через свою картку – це 100% шахрайство.

Чи варто контролювати картки дітей і як це робити правильно?

Так, варто, але прозоро і з поясненням причин.

Відкрийте картку Юніора – всі транзакції по ній можна переглянути в додатку Приват24.

Встановіть ліміти, коригувати ліміти по карті також можна через додаток.

Давайте свободу в межах лімітів. Не критикуйте та не питайте про кожну дрібну покупку, інакше дитина почне шукати способи відкрити картку таємно від вас.

Дитина повинна знати: якщо вона випадково десь ввела дані або втратила картку, вона має не приховувати це, а сказати вам. Чим швидше заблокувати рахунок, тим менше шансів, що шахраї встигнуть щось вкрасти.

Якщо дитина вже «влізла» в таку історію — що робити? Куди бігти? У банк? У кіберполіцію?

Головне вимкнути режим паніки і діяти максимально швидко. Заблокуйте картку самостійно, або зверніться до банку про блокування картки, рахунку та доступу до онлайн-банкінгу.

Змініть пароль у застосунку на новий.

Перевірте в застосунку «Дія», чи не підключено там чужі пристрої.

Зверніться до вашого мобільного оператора, у разі необхідності.

Оформіть звернення до банку про факт шахрайства. Це можна зробити самостійно у Приват24, через контактний Центр банка (чат або 3700) чи у будь-якому відділенні. Повідомте, що карткою заволоділи шахраї або дитину обманом втягнули в сумнівні операції.

Зробіть скріншоти всіх переписок з шахраями, збережіть номери телефонів, посилання на канали, сторінки шахраїв в соц. мережах (скріншоти тут також будуть корисними) та квитанції. Так як шахраї видаляють всю інформацію і доказувати свою непричетність потім буде важко.

Видаліть сторонні додатки, якщо дитина встановлювала щось на прохання “роботодавця” (наприклад, якісь APK-файли).

Напишіть заяву до кіберполіції, це можна зробити у відділеннях поліції, по телефону 102 або онлайн на офіційному сайті Департаменту кіберполіції України за посиланням ticket.cyberpolice.gov.ua

Чи є шанс вийти з такої ситуації без наслідків, якщо швидко звернутися по допомогу?

Так, шанси є, якщо діяти вчасно та швидко.