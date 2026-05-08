На Львівщині виявили тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, близько 19:00 год. вечора 8 травня до них надійшло повідомлення про тіло дитини без ознак життя, виявлене на вулиці Набережній у місті Шептицький.

На тілі дитини виявили колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті. Як уточнили в Львівській обласній прокуратурі, попередньо, дитина отримала ножове поранення в живіт.

Загиблим виявився 11-річний житель Шептицького.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".