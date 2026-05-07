В дитячому садку у Львові спалах гострої кишкової інфекції: госпіталізовано 8 дітей

В одному з дошкільних закладів Львова стався спалах гострої кишкової інфекції. Станом на 7 травня зареєстровано 8 випадків захворювання.

Про це інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Упродовж 4–5 травня діти, які відвідували та харчувалися в одному дитячому садку Львова почали звертатись до інфекційного відділення. Всі хворі госпіталізовані до стаціонару.

"У пацієнтів спостерігаються характерні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі, підвищення температури тіла", - повідомили в Львівському ОЦКПХ.

Стан хворих — середньої важкості, у 2-х випадках лабораторно підтверджено сальмонельоз.

Фахівці проводять дослідження харчових продуктів, питної води та змивів з об’єктів, де відмічено спалах. Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.