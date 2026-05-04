В Армію+ додали знижку на лабораторні аналізи

Відтепер військові можуть пройти лабораторні дослідження зі знижкою в 28 %. До програми долучилася перша медична лабораторія – “Діла”, повідомили в міністерстві оборони.
Щомісяця можна згенерувати два QR-коди на знижку. Також працюватиме безкоштовна гаряча лінія для консультацій про результати.
Як скористатися:
- згенеруйте код в Армія+ та покажіть його у відділенні або використайте під час оформлення на сайті чи в мобільному застосунку “Діла”;
- генеруйте новий QR-код перед кожним візитом та діліться ним з рідними.
“Знижка не сумується з іншими акціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний в Армія+”, – повідомили в міністерстві оборони.
Що таке Армія+?
Це застосунок, розроблений для військових. Серед іншого, він дає можливість скористатися знижками на визначений перелік товарів і послуг. Ознайомитися з повним переліком і згенерувати коди для знижок можна в розділі “Плюси”.
Знижки уже пропонують мережі АЗС, поштові оператори, кав’ярні й кінотеатри, супермаркети.