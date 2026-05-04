В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаЗдоров'я

В Армію+ додали знижку на лабораторні аналізи

Військові зможуть отримати дослідження зі знижкою в 28 %, а після нього – безкоштовну телефонну консультацію. 

В Армію+ додали знижку на лабораторні аналізи
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Відтепер військові можуть пройти лабораторні дослідження зі знижкою в 28 %. До програми долучилася перша медична лабораторія – “Діла”, повідомили в міністерстві оборони.

Щомісяця можна згенерувати два QR-коди на знижку. Також працюватиме безкоштовна гаряча лінія для консультацій про результати. 

Як скористатися:

  • згенеруйте код в Армія+ та покажіть його у відділенні або використайте під час оформлення на сайті чи в мобільному застосунку “Діла”; 
  • генеруйте новий QR-код перед кожним візитом та діліться ним з рідними. 

“Знижка не сумується з іншими акціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний в Армія+”, – повідомили в міністерстві оборони.

Що таке Армія+?

Це застосунок, розроблений для військових. Серед іншого, він дає можливість скористатися знижками на визначений перелік товарів і послуг. Ознайомитися з повним переліком і згенерувати коди для знижок можна в розділі “Плюси”.

Знижки уже пропонують мережі АЗС, поштові оператори, кав’ярні й кінотеатри, супермаркети.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies