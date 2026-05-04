В Армію+ додали знижку на лабораторні аналізи

Відтепер військові можуть пройти лабораторні дослідження зі знижкою в 28 %. До програми долучилася перша медична лабораторія – “Діла”, повідомили в міністерстві оборони.

Щомісяця можна згенерувати два QR-коди на знижку. Також працюватиме безкоштовна гаряча лінія для консультацій про результати.

Як скористатися:

згенеруйте код в Армія+ та покажіть його у відділенні або використайте під час оформлення на сайті чи в мобільному застосунку “Діла”;

генеруйте новий QR-код перед кожним візитом та діліться ним з рідними.

“Знижка не сумується з іншими акціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний в Армія+”, – повідомили в міністерстві оборони.

Що таке Армія+?

Це застосунок, розроблений для військових. Серед іншого, він дає можливість скористатися знижками на визначений перелік товарів і послуг. Ознайомитися з повним переліком і згенерувати коди для знижок можна в розділі “Плюси”.

Знижки уже пропонують мережі АЗС, поштові оператори, кав’ярні й кінотеатри, супермаркети.