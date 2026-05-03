Радник міністра оборони: росіяни під час атаки на Київщину застосували нетипову тактику

Ворог використав нові БпЛА "Пародія".

БпЛА "Пародія"
Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Під час атаки на Київську область російські війська використали нові БпЛА "Пародія", щоб відволікти  увагу систем протиповітряної оборони, повідомляє радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вчорашня атака БпЛА на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на не типовий вигляд БпЛА. Противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни", – написав він.

Як додає "Флеш", завданням такого БпЛА – відволікати увагу української ППО, тому десятки таких дронів кружляли над територією Київщини."Багато мешканців тому чули звуки БПЛА, що наближалося в небі".

"Також вчора була підозра на застосування противником копії БПЛА українського виробника, яка не підтвердилася. Такі дрони використовуються для відволікання уваги систем протиповітряної оборони", – додає радник.

