"Птахи Мадяра" уразили пункт постійної дислокації загону "Шторм" і підрозділу "Рубікон" на Донеччині.

Угруповання Сил безпілотних систем уразили ЗРГК "Панцир-С1", ЗРК "Тор", РЛС типу П-18, а також пункти дислокації противника.

"У координації з Центром глибинних уражень підрозділи УСБС здійснили серію прицільних ударів по засобах ППО, радіолокаційних комплексах та об’єктах управління противника", – зазначають у повідомленні.

1-й окремий центр СБС уразив ЗРГК "Панцир-С1" у Донецькій області, ЗРК "Тор" у Луганській, РЛС типу П-18 на Запоріжжі, ремонтну базу та телекомунікаційний центр противника у Луганській та Донецькій областях відповідно.

Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали ураження по РЛС типу П-18 у Луганській області.

Бійці 412-ї бригади Nemesis та 1-го окремого центру уразили одразу 6 систем контролю протиповітряного простору.

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт постійної дислокації загону "Шторм", а також пункт дислокації підрозділу "Рубікон" у Донецькій області. Окремо уражено пункт дислокації особового складу у Запорізькій області.

Унаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління підрозділами.

"СБС продовжують ураження ключових елементів військової інфраструктури противника, знижуючи його бойові спроможності на визначених напрямках", – наголошують військові.