На Харківщині під ворожим обстрілом опинилися автостанція та АЗС

наслідки атаки РФ по АЗС в Харкові
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби від ворожих ударів постраждали м. Харків і 17 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 13 людей.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"️Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей. У м. Харків постраждали чоловіки 47, 89, 62, 61, 44 років та жінки 49, 38, 48, 57 років; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 47-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали 34-річний і 76-річний чоловіки та 53-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Окупанти атакували дронами Слобідський, Салтівський, Основ’янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: КАБи; БпЛА типу "Герань-2"; "Ланцет", "Молнія" та FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: ️у  Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру, 20 автомобілів, автосалон, 5 АЗС.

У Богодухівському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Губарівка), 3 приватні будинки (сел. Золочів), приватний будинок, пошту, 5 гаражів, автомобіль екстреної медичної допомоги, столярний цех (м. Богодухів), 5 гаражів (с. Баранівка).

У Куп’янському районі пошкоджено автостанцію (сел. Шевченкове), ️в Ізюмському - 4 приватні будинки, електромережі, автомобіль, кафе, перукарню, 2 кіоски, 2 павільйони.

Також у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, АЗС, залізничну інфраструктуру, автомобіль (м. Дергачі), ️у Берестинському районі пошкоджено приватний будинок, ферму (с. Дружба).

