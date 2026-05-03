Росіяни атакували у Херсоні службове авто підприємства: загинула людина, четверо поранені

Уранці 3 травня російські окупанти атакували службове авто одного з підприємств у Херсоні. Відомо про загиблого та поранених.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"Близько 5.40 у Дніпровському районі російські терористичні війська з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки загинув невідомий чоловік. Його особу наразі встановлюють. Ще 4 постраждалих – 63-річну жінку та чоловіків 48, 61 та 55 років доправлено до лікарні.
В них – мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
- Учора від ранку Херсон перебував під ворожими атаками. Росіяни атакували дронами дві маршрутки. Є загиблі та поранені.
- Пізніше окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Центрального району Херсона. Також внаслідок атаки 83-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та спини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
- Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район. Внаслідок дронового удару поранення дістали твоє дітей. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.
- Надвечір окупанти вдарили по супермаркету у Херсоні. Постраждали четверо людей.