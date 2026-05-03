Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували у Херсоні службове авто підприємства: загинула людина, четверо поранені

Росіяни продовжують терор цивільного населення Херсона.

Росіяни атакували у Херсоні службове авто підприємства: загинула людина, четверо поранені
росіяни атакували цивільне авто
Фото: ДСНС України

Уранці 3 травня російські окупанти атакували службове авто одного з підприємств у Херсоні. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Близько 5.40 у Дніпровському районі російські терористичні війська з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки загинув невідомий чоловік. Його особу наразі встановлюють.  Ще 4 постраждалих – 63-річну жінку та чоловіків 48, 61 та 55 років доправлено до лікарні. 

В них – мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

  • Учора від ранку Херсон перебував під ворожими атаками. Росіяни атакували дронами дві маршрутки. Є загиблі та поранені.
  • Пізніше окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Центрального району Херсона. Також внаслідок атаки 83-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та спини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
  • Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район. Внаслідок дронового удару поранення дістали твоє дітей. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.
  • Надвечір окупанти вдарили по супермаркету у Херсоні. Постраждали четверо людей.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies