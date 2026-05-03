Росіяни атакували у Херсоні службове авто підприємства: загинула людина, четверо поранені

Уранці 3 травня російські окупанти атакували службове авто одного з підприємств у Херсоні. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Близько 5.40 у Дніпровському районі російські терористичні війська з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки загинув невідомий чоловік. Його особу наразі встановлюють. Ще 4 постраждалих – 63-річну жінку та чоловіків 48, 61 та 55 років доправлено до лікарні.

В них – мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.