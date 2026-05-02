Ворог атакував з дрона супермаркет у Херсоні, постраждали четверо людей

Близько 18:00 російські загарбники атакували з дрона супермаркет у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через ворожий удар постраждали четверо людей – жінки 57 та 52 роки й чоловіки 54 та 51 рік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Усіх потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.
- Від ранку місто Херсон перебуває під ворожими атаками. Росіяни атакували дронами дві маршрутки. Є загиблі та поранені.
- Пізніше окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Центрального району Херсона. Також внаслідок атаки 83-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та спини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
- Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.