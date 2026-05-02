Ворог атакував з дрона супермаркет у Херсоні, постраждали четверо людей

Близько 18:00 російські загарбники атакували з дрона супермаркет у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через ворожий удар постраждали четверо людей – жінки 57 та 52 роки й чоловіки 54 та 51 рік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Усіх потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.