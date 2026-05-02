Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Суспільство / Війна

Ворог атакував з дрона супермаркет у Херсоні, постраждали четверо людей

Поранені у середньому стані тяжкості.

Фото: Google Maps

Близько 18:00 російські загарбники атакували з дрона супермаркет у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Через ворожий удар постраждали четверо людей – жінки 57 та 52 роки й чоловіки 54 та 51 рік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. 

Усіх потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

  • Від ранку місто Херсон перебуває під ворожими атаками. Росіяни атакували дронами дві маршрутки. Є загиблі та поранені.
  • Пізніше окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Центрального району Херсона. Також внаслідок атаки 83-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та спини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
  • Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.
