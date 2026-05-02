24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сьогодні росіяни поранили на Сумщині трьох жінок

Двоє з них наразі перебувають під наглядом медиків.

У Сумській області троє людей звернулись до медичних закладів із пораненнями після сьогоднішніх обстрілів. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У Шосткинському районі унаслідок мінометного обстрілу поранено двох жительок Середино-Будської громади, які перебували на вулиці. 

69-річна та 39-річна жінки наразі перебувають під наглядом медиків.

У Сумському районі ворожий безпілотник зранку атакував цивільну інфраструктуру. 63-річна жінка отримала незначні поранення. Їй надано допомогу без госпіталізації.

За процесуального керівництва Шосткинської та Сумської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочині (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Протягом доби з ранку 1 травня до ранку 2 травня російські війська здійснили обстріли населених пунктів Сумської області. Постраждали троє цивільних.
