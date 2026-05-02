Російський дрон скинув вибухівку на цивільну у Херсоні (доповнено)

Російські окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Центрального району Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:15 росіяни атакували з дрона жінку у Центральному районі Херсона. 61-річну херсонку доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями шиї та ніг", – ідеться у повідомленні.

Постраждалій надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Крім того, близько 11:40 росіяни вчергове вдарили з БпЛА по Центральному району Херсона.

Внаслідок атаки 83-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та спини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Від ранку місто Херсон перебуває під ворожими атаками. Росіяни атакували дронами дві маршрутки. Є загиблі та поранені.