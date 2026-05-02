24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Російський дрон скинув вибухівку на цивільну у Херсоні (доповнено)

61-річна херсонка зазнала вибухової травми та уламкових поранень.

Фото: Ксенія Новицька

Російські окупанти атакували з дрона цивільну мешканку Центрального району Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:15 росіяни атакували з дрона жінку у Центральному районі Херсона. 61-річну херсонку доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями шиї та ніг", – ідеться у повідомленні.

Постраждалій надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Крім того, близько 11:40 росіяни вчергове вдарили з БпЛА по Центральному району Херсона.

Внаслідок атаки 83-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та спини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Від ранку місто Херсон перебуває під ворожими атаками. Росіяни атакували дронами дві маршрутки. Є загиблі та поранені.

Читайте також
