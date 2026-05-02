24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ активізувала інформаційну кампанію з використанням ШІ для дискредитації української влади, – ЦПД

Кремлівська пропаганда поширєю наративи про нібито "небажання української влади миру". 

Кремль поширює ШІ-відео
Фото: Центр протидії дезінформації

У соцмережах фіксується нова хвиля російської пропаганди із застосуванням штучного інтелекту. РФ запустила інформаційну кампанію, спрямовану на поширення наративу про нібито "небажання української влади досягти миру". 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, після появи серії відео з нібито "цивільними українцями", які звинувачують владу у "саботажі миру", російська сторона запустила новий етап кампанії – із використанням ШІ-контенту.

У цих матеріалах головними героями виступають згенеровані персонажі у формі Збройні сили України. Такі "бійці" у відео поширюють маніпулятивні твердження про те, що українська влада нібито не зацікавлена у припиненні війни. Відео стилізовані під емоційні звернення з передової, що має підсилити їхній вплив на аудиторію.

У Центр протидії дезінформації наголошують, що основна мета цієї кампанії – деморалізація військовослужбовців Сил оборони України та дискредитація вищого військово-політичного керівництва держави.

Також зазначається, що подібні інформаційні атаки вже фіксувалися раніше. Зокрема, російська пропаганда використовувала ШІ-аватари "звичайних українців" для просування меседжів про необхідність "миру будь-якою ціною".

У Центрі закликають громадян критично ставитися до контенту в мережі, перевіряти джерела інформації та не поширювати сумнівні матеріали.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies