Російська пропаганда активізує один зі своїх найцинічніших міфів – "звірства нацистів в Одесі".

Росіяни готують акції під українськими посольствами по всьому світі під виглядом нібито "вшанування пам’яті жертв 2 травня в Одесі".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Щороку 2 травня російська пропагандистська машина активізує один зі своїх найцинічніших міфів – "звірства нацистів в Одесі", – ідеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що під виглядом "вшанування памʼяті жертв трагедії" Кремль готує акції під українськими посольствами у всьому світі. "Покладання квітів, проросійські гасла, заздалегідь написані "свідчення" для місцевих медіа – стандартний сценарій, який росія повторює щороку, але цьогоріч із посиленою інтенсивністю".

Реальна історія – про те, як проросійські бойовики напали на мирний марш "За єдину Україну", як забарикадувалися в Будинку профспілок і кидали "коктейлі Молотова" в українців, як унаслідок цього виникла пожежа з 48 загиблими – методично замінювалася на зручний Кремлю сюжет про "українських нацистів, які спалили мирних громадян живцем".