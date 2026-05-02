Війна

Російські дрони атакували приватний сектор Васищевого на Харківщині, шестеро поранених

Горіли 2 приватні будинки та гараж. 

наслідки атаки по Харківщині
Фото: ДСНС України

Унаслідок масованої дронової атаки росіян по приватному сектору у селі Васищеве Харківської області, постраждали 6 людей, зокрема дитина.

Про це інформує ДСНС України.

Вночі 2 травня російські БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Унаслідок атаки виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж. 

наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України
наслідки атаки РФ

Через вибухи також пошкоджені сусідні оселі на надвірні забудови.

наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України
наслідки атаки РФ

До ліквідації наслідків залучались підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, вогнеборці місцевої пожежної команди.

