Горіли 2 приватні будинки та гараж.

наслідки атаки по Харківщині

Унаслідок масованої дронової атаки росіян по приватному сектору у селі Васищеве Харківської області, постраждали 6 людей, зокрема дитина.

Про це інформує ДСНС України.

Вночі 2 травня російські БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Унаслідок атаки виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж.

Через вибухи також пошкоджені сусідні оселі на надвірні забудови.

До ліквідації наслідків залучались підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, вогнеборці місцевої пожежної команди.