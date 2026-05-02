Унаслідок масованої дронової атаки росіян по приватному сектору у селі Васищеве Харківської області, постраждали 6 людей, зокрема дитина.
Про це інформує ДСНС України.
Вночі 2 травня російські БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Унаслідок атаки виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж.
Через вибухи також пошкоджені сусідні оселі на надвірні забудови.
До ліквідації наслідків залучались підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, вогнеборці місцевої пожежної команди.
- Унаслідок влучання ворожого дрона уночі 2 травня у багатоповерхівку в Харкові, постраждали двоє цивільних.